El papá de Loan respondió a las acusaciones de Maciel: "Yo fui el primero que salió a buscar a mi hijo"

José Peña aclaró que fue el propio comisario quien le dijo que se quede en su casa y no salga a buscar a la criatura. "Él me dijo que me iba a traer la información", aseguró.

"El comisario (Walter) Maciel me dijo que me quede en mi casa y no salga a buscar a la criatura, que él me iba a traer la información. No es que yo no quería salir a buscarlo, él me dijo que no vaya", añadió el papá de Loan.

En la plaza principal de 9 de Julio los vecinos pintaron un mural con la cara de Loan y la leyenda "Nunca dejen de buscarme". El padre del chico desaparecido explicó que se trata de "un mensaje para que él sepa que nunca dejamos de buscarlo".

"Siempre estamos pensando en él y buscándolo. Ayer anduvimos rastrillando por el campo a ver si encontrábamos algo. Yo estoy buscando a mi hijo, quiero a mi hijo. Busco a Loan y nada más. Mi objetivo es Loan", remarcó José.

Por último, se refirió al almuerzo que se organizó el 13 de junio, que derivó en la desaparición de Loan, y a los participantes de aquella reunión.

"Yo no me imaginé nunca eso, no sé por qué son tan malos para que hagan eso. Es una cosa increíble. Quién iba a pensar eso, era toda gente conocida", se lamentó.

Caso Loan: el comisario Walter Maciel amplió su declaración indagatoria y podría convertirse en imputado colaborador

El comisario Walter Maciel, quien había pedido ampliar su indagatoria, declaró este martes en el juzgado de Goya, en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición del niño Loan Peña. Ahora habrá que ver si la jueza federal Cristina Pozzer Penzo lo acepta como imputado colaborador.

Maciel estuvo cuatro horas declarando su ampliación de indagatoria frente a la jueza por pedido de la defensa, el doctor Miguel Ángel Pierri. La intención era adherirse a la figura de imputado colaborador a partir de aportar datos de relevancia.

La declaración de Maciel, que se produjo en medio de un fuerte operativo de seguridad, apuntaría no solo a la familia, que participó de esa reunión el día 13 de junio, sino también a sus superiores, tanto policiales como judiciales.

El comisario fue trasladado al juzgado a las 6.20 de la mañana, estuvo en una celda. Varias horas después llegó la jueza para tomarle la ampliación de indagatoria.