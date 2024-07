Caso Loan: allanaron el cuartel de bomberos de 9 de Julio y encontraron dos celulares

Embed

Minutos después, salió a aclarar el hecho Alicia, quien confirmó que los celulares quemados son de su propiedad: "Son míos, eran viejos y los tiré. No servían más", expresó. Además, agregó que “uno de los teléfonos tenían la pantalla rota, toda astillada. Para que mis sobrinos no se corten, porque ellos usan mis celulares, los tiré a la basura. El otro ya no andaba casi. Los puse en una bolsa transparente”.

Este hallazgo se da el mismo día que el excomisario Walter Maciel hizo su ampliación de indagatoria frente a la jueza por pedido de la defensa, el doctor Miguel Ángel Pierri. La intención era adherirse a la figura de imputado colaborador a partir de aportar datos de relevancia.

Desaparición de Loan: la incertidumbre que continúa

La pista en Santa Cruz y Chubut por el caso Loan se trató de una denuncia equívoca ya que, después de viralizar la imagen del presunto niño en Comodoro Rivadavia, fue el propio papá con su hijo y sostuvo que se llama de la misma manera, pero no se trata del menor desaparecido en Corrientes.

"Las características del niño no corresponden, por lo que consideramos que esta es una pista equívoca", había manifestado el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz. Frente a este escenario, la incertidumbre continúa al no obtener nuevos indicios sobre dónde está y qué pasó con Loan Danilo Peña a 41 días de su desaparición y que tiene en vilo a todo el país.