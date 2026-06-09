9 de junio de 2026 Inicio
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Cuál es el dato clave que tienen los investigadores que buscan a Luciana Aylén Barrios Alarcón

La última ubicación digital detectada por los peritos antes de perder completamente el contacto con la menor concentra hoy el foco principal de la investigación.

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Buscan intensamente a la joven desaparecida en Córdoba.

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La búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya, Córdoba, mantiene en alerta a toda la provincia. La joven fue vista por última vez alrededor de las 12 del mediodía del lunes, cuando salió del Colegio Presbítero José Bonoris, y desde entonces no hubo registros confirmados sobre su paradero. La investigación es encabezada por el fiscal Guillermo Monti, mientras distintas fuerzas de seguridad realizan rastrillajes y controles en toda la región.

La hermana de Luciana apuntó contra un joven.
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El dato que aparece como el más relevante para los investigadores es que el teléfono celular de Luciana dejó de emitir señales pocas horas después de su desaparición. Según confirmó el abogado de la familia, Luis Gutiérrez, la adolescente salió del establecimiento educativo y posteriormente su dispositivo se apagó, un elemento que concentra gran parte de los esfuerzos de los especialistas que intentan reconstruir sus movimientos.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la última señal del aparato fue detectada durante la tarde del lunes y que el análisis de ese registro tecnológico es considerado una de las pistas más importantes del expediente. Equipos especializados en cibercrimen y Policía Judicial trabajan para determinar la ubicación exacta donde el celular dejó de funcionar y si hubo algún desplazamiento previo.

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Luciana Aylen Barrios Alarcón, cuando cumplió sus 15 años.

Luciana Aylen Barrios Alarcón, cuando cumplió sus 15 años.

La importancia de ese dato radica en que, hasta el momento, no existen imágenes ni testimonios concluyentes que permitan establecer qué ocurrió con la adolescente después de abandonar la escuela. Por esa razón, el rastreo digital del teléfono se convirtió en una herramienta clave para orientar la búsqueda y definir las hipótesis que manejan los investigadores, quienes mantienen bajo reserva varios aspectos de la causa.

Activaron el Alerta Sofía por Luciana Aylén Barrios Alarcón

Ante la gravedad del caso y el paso de las horas sin novedades sobre el paradero de la menor, las autoridades activaron el sistema Alerta Sofía, el mecanismo nacional utilizado para la búsqueda urgente de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de riesgo. La medida amplió la difusión de la imagen y los datos de Luciana a todo el país para acelerar la recepción de información útil.

El operativo desplegado en Córdoba incluye efectivos de la Policía provincial, personal del DUAR, bomberos, unidades especiales, drones, helicópteros y controles en rutas. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que "se están utilizando todos los recursos disponibles para intentar localizar a la adolescente".

Los investigadores también analizan cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del colegio, estaciones de servicio, comercios y distintos puntos de Colonia Caroya. Además, se recopilan testimonios de familiares, compañeros y personas que pudieron haber visto a la joven después de la salida escolar. Entre las líneas de trabajo aparece la reconstrucción completa de su rutina habitual y de los contactos que mantuvo durante las horas previas a la desaparición.

Juan Pablo Quinteros Ministro de Seguridad de Córdoba
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Luciana fue descripta como una adolescente de 1,60 metros de altura, tez trigueña, cabello largo negro y contextura delgada. Al momento de desaparecer vestía jean azul, buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes. Las autoridades solicitan que cualquier persona que posea información se comunique de inmediato con el 911, la Fiscalía de Jesús María o la Comisaría de Colonia Caroya.

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