Desaparición de Luciana Aylén Barrios: amplían la búsqueda hasta la terminal de Córdoba

Los operativos incluyen a casi 100 efectivos, perros y la restricción de los distintos accesos a la Colonia Caroya. La joven de 15 años desapareció el lunes al mediodía. Sospechan que viajó a la casa del padre en Corrientes.

La búsqueda de Luciana Aylén Barrios , la adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya , se concentra por estas horas en una serie de indicios surgidos de cámaras de seguridad y del trabajo realizado por perros rastreadores, mientras continúa un importante operativo policial en distintos sectores de la región. Pasadas las 13, ampliaron la zona de búsqueda hasta la terminal de micros de Córdoba.

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"Una de las principales hipótesis es que Luciana pudo haber encontrado la forma de tomarse un micro hacia la zona de Corrientes, porque allí vive su papá, alguien que ya fue comunicado de la desaparición y búsqueda de la menor y quien justamente se está trasladando también a Córdoba", informó en un primer momento el periodista de C5N Leo García.

Uno de los datos que analiza la Justicia apunta a una estación de servicio de YPF ubicada en las cercanías del recorrido que habría realizado la joven luego de salir del Colegio José Bonoris, donde fue vista por última vez.

Según trascendió, un trabajador de ese establecimiento, situado a unos 200 metros de la zona donde se desarrollan las tareas de búsqueda, contó que la Justicia se acercó al local para pedir el relevamiento de las cámaras de seguridad.

Durante las primeras horas del martes, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , se hizo presente en la zona para supervisar las tareas y coordinar acciones junto a los responsables del operativo.

Búsqueda de Luciana Aylén Barrios: el recorrido que intentan reconstruir los investigadores

Los pesquisas trabajan sobre la hipótesis de que Luciana habría caminado desde el establecimiento educativo en dirección a la estación de servicio. Las imágenes se transformaron en una de las principales herramientas de la investigación debido a las características de Colonia Caroya, una localidad de poco más de 10.000 habitantes donde el movimiento cotidiano suele ser reducido y cualquier registro puede resultar determinante.

Por ese motivo, efectivos policiales recorren la zona recopilando grabaciones de comercios, viviendas y otros puntos estratégicos que permitan seguir el trayecto de la adolescente.

Además de la revisión de cámaras, los investigadores mantienen entrevistas con estudiantes, vecinos y habitantes de distintos barrios. Los efectivos avanzan puerta por puerta en busca de testimonios que ayuden a establecer qué ocurrió después de que Luciana abandonara la escuela.

Amplio operativo: el trabajo de los perros rastreadores

El operativo continúa con un importante despliegue de recursos, con controles de rutas y cierre en los accesos a la zona. Helicópteros, 25 móviles policiales y decenas de efectivos trabajan en distintos sectores de Colonia Caroya y localidades vecinas.

Otra de las herramientas centrales del operativo es la labor de los canes especializados en búsqueda de personas. Los perros comenzaron a trabajar utilizando prendas de vestir de Luciana para identificar su olor y seguir posibles rastros desde el denominado "punto cero" de la investigación: el Colegio José Bonoris.

De acuerdo con fuentes vinculadas al operativo, los animales habrían seguido un recorrido que los condujo hacia las inmediaciones de la estación de servicio YPF. Sin embargo, el rastro se perdió en ese sector, una circunstancia que ahora es analizada por los especialistas.

YPF La YPF donde buscan rastros de Luciana Barrios.

La lluvia complica los rastrillajes

Las tareas se desarrollan con la participación de divisiones especiales de la Policía de Córdoba, bomberos y personal especializado, aunque las condiciones climáticas representan una dificultad adicional.

La llovizna registrada durante las últimas horas complica especialmente los rastrillajes aéreos y puede afectar la preservación de rastros en superficie, ya que el agua tiende a alterar o eliminar evidencias que podrían resultar útiles para la investigación.