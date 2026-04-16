16 de abril de 2026 Inicio
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Crimen de Fernando Báez Sosa: Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados, pidió la excarcelación

El pedido fue presentado por su defensa ante el Tribunal Oral en lo Crimina Nº1 de Dolores bajo el argumento de "exceso del plazo razonable" en prisión preventiva.

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Lucas Fidel Pertossi

Lucas Fidel Pertossi, uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, tiene 27 años.

Captura de América TV.

El abogado de Lucas Pertossi (27 años), el rugbier condenado a 15 años de prisión luego de que la Justicia lo considere "partícipe secundario" en el crimen de Fernando Báez Sosa, presentó un pedido de excarcelación del joven bajo el argumento de "exceso del plazo razonable" en prisión preventiva.

Lucas Pertossi en la entrevista con Mauro Szeta.
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El defensor oficial, Rolando Brown, hizo el pedido ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, que el 6 de febrero de 2023 sentenció a cinco rugbiers a prisión perpetua y a otros tres a 15 años. El letrado rgumentó que el joven lleva más de seis años privado de la libertad desde su detención en enero de 2020, lo que, según sostuvo, excede los límites que debe tener una prisión preventiva.

Lucas Fidel Pertossi es el mayor de los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa (18), cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Fue identificado como el autor de la frase "caducó" cuando les avisó por WhatsApp a sus amigos que la víctima había muerto. Hace más de seis años se encuentra detenido en la alcaldía de Melchor Romero y fue uno de los cuatro que decidió prescindir de los servicios de Hugo Tomei como abogado defensor.

Blas Cinalli Lucas Pertossi Caso Fernando Báez Sosa Audiencias Enero 2023
Blas Cinalli y Lucas Pertossi, en una de las audiencias del juicio, en enero de 2023.

Blas Cinalli y Lucas Pertossi, en una de las audiencias del juicio, en enero de 2023.

En febrero, el defensor de Casación bonaerense, Ignacio Nolfi, reclamó a la Corte Suprema de la Nación la nulidad de la sentencia y que lo sometan a un nuevo juicio; y ahora se suma el pedido de Brown por su libertad definitiva.

Brown considera que, después de más de seis años, como la condena no está firme aunque fue confirmada por tres instancias jurisdiccionales, se vulnera la garantía constitucional y convencional de ser juzgado en un tiempo adecuado. Ante esta situación la Justicia deberá resolver la cuestión, pero no sólo de Lucas Pertossi sino también la de los otros siete detenidos: Máximo Thomsen (26), Ciro Pertossi (25), Matías Benicelli (26), Luciano Pertossi (24), Enzo Comelli (26), Ayrton Viollaz (26) y Blas Cinalli (24).

Pertossi detalló qué conversó con Máximo Thomsen tras el asesinato de Báez Sosa

Lucas Pertossi brindó detalles cómo fue el momento posterior a la muerte de Fernando Báez Sosa, cuando compartió hamburguesas con Máximo Thomsen, y cómo se enteró que había filmado a sus amigos asesinando al joven de 18 años. "Cuando el policía dijo que habíamos matado, se me cayó el mundo entero", reconoció.

"Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó", aseguró a América TV el condenado a a 15 años de cárcel como "partícipe secundario" de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves".

Sobre el momento posterior a la muerte del estudiante de abogacía, Pertossi aseguró que hablaron "de la noche, de chicas, de cosas normales" y negó haber visto a sus amigos con sangre o nerviosos. "Actuamos como si nada hubiera pasado", resumió en diálogo con Mauro Szeta y definió la pelea como "una tragedia que se fue de las manos".

"No fue un asesinato porque ninguno tuvo un plan ni la intención de matarlo", insistió el deportista, defendió al resto de sus amigos y, sobre Thomsen, puntualizó: "Le pregunté qué había pasado y me dijo que lo sacaron (del boliche) sin motivo".

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