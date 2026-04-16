Agostina Páez desestimó la denuncia de su exnovio y reveló cómo está la relación con su padre

La abogada había sido acusada por Javier Zanoni, su expareja, de una “retención indebida de un vehículo” de su propiedad. Si bien ahora está tratando de retomar su vida, aseguró que “nunca va a ser normal”.

Agostina Páez, la abogada denunciada en Brasil por racismo, aclaró cómo quedó su situación luego de haber sumado otro conflicto judicial en su provincia por la denuncia de su expareja, quien lo acusó de un robo de un auto. "Fue un tema de titularidad, ya hablamos y lo aclaramos" , aseguró.

Javier Zanoni , un profesional de la salud con quien mantuvo una relación durante aproximadamente tres años, presentó una denuncia por "retención indebida de un vehículo" de su propiedad contra la santiagueña . “En mi carácter de titular, solicito la inmediata entrega del mismo” , explicó Zanoni, quien aclaró que el rodado no se encuentra registrado a nombre de la abogada y que la relación entre ambos “nunca implicó convivencia”.

Sin embargo, ahora la propia Páez salió a aclarar que su expareja no ratificó la denuncia y quedó sin efecto. “Por suerte, él lo aclaró en redes”, dejando en claro que llegaron a un acuerdo fuera de lo judicial y no llevarán a cabo el proceso.

“ Fue un tema por la titularidad del auto que estaba a su nombre, pero yo no me robé un auto de él, no es que no quería devolverle el auto, como tampoco él quedarse con ese auto que él sabe que no es de él porque me lo ha regalado a mí y después he continuado pagándole a él ”, explicó en declaraciones a radio La Red.

En esa línea, explicó que lo que querían era cambiar la titularidad de ese auto y su abogado la recomendó ir por la vía judicial. “Hablé con él y me dijo que su abogada le recomendó ir por esa vía, que era más rápida, pero ya hemos llegado a un acuerdo. Él no ha ratificado esa denuncia”, aclaró.

Javier Zanoni Agostina Páez Santiago del Estero Instagram @zanoni.co

Agostina Páez sobre la relación con su padre: “Después de lo que hizo estamos un poco más distanciados”

Durante la misma entrevista, Agostina Páez se refirió a cómo quedó la relación con su padre luego que se viralizaran imágenes de él haciendo los mismos gestos de racismo tras el proceso que debió enfrentar en Brasil. Si bien la abogada reconoció que cuando pasó se enojó con Marcelo Páez porque “él sabe todo lo que yo sufrí y todo lo que estoy pasando y todavía sigo en un proceso judicial”, también aseguró que esa reacción los distanció.

Sin embargo, explicó que “no es que lo odio y que estamos re mil peleados, sino que hemos pasado página para poder continuar con nuestras vidas”. “Digamos que ahora estamos bien porque no estoy en momento para tener más problemas, ni siquiera con mi padre. Obviamente, me dolió ver todo eso, pero no es algo que yo pueda controlar”, sostuvo en declaraciones radiales.

Por último, sobre el proceso que enfrenta en Brasil, indicó que todavía no está la sentencia del juez; por lo tanto, “no sé si va a haber un resarcimiento ni de cuánto va a ser”. Respecto al pago de los 20.000 dólares de caución que debió pagar para que pueda salir del país, explicó que económicamente complicó a su familia.

“Todos creen que soy millonaria y eso no es así. Yo trabajo de manera independiente. Mi familia no es millonaria. Mi papá ha tenido que deshacerse de algunos bienes para pagar y mantenerme allá”, agregó.