La novia del papá de Agostina Páez aseguró que su pareja estaba "bajo los efectos del alcohol"

La mujer se excusó luego de que circularan videos de Mariano Páez haciendo el mismo gesto por el que su hija quedó detenida más de dos meses en Brasil.

Después de los polémicos gestos del papá de Agostina Páez, quien imitó a un mono , fue su pareja, Stefany Budan , la encargada de defender a su novio.

El mensaje surge luego de que se difundiera un episodio en el que el padre de la abogada habría realizado racistas, por lo mismo que fue detenida su hija, durante una noche en un bar, lo que generó fuertes críticas y reavivó la controversia en torno al caso.

A través de un posteo en Instagram, Budan intentó relativizar lo ocurrido y aseguró que su pareja no se encontraba en condiciones de comprender la situación. “Mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad. En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad ”, expresó.

En la misma línea, reflexionó sobre el consumo de alcohol, el cual aseguró que afecta la conducta y el discernimiento: “El alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros. Pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente” .

Finalmente, remarcó que no debe interpretarse lo sucedido como una admisión de culpabilidad: “No estamos frente a una confesión, estamos frente a una persona alcoholizada diciendo cosas sin coherencia ni sustento”.

Patricia Bullrich se reunió con Agostina Páez: "A pesar de algunas manos sucias e interesadas, volvió"

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, se reunió con Agostina Páez, la abogada argentina acusada por racismo en Brasil que pagó una fianza para regresar al país, y defendió la labor del Gobierno para concretar su vuelta. Además, cargó contra las "manos sucias e interesadas".

En la red social X, Bullrich se refirió a su encuentro con Páez luego de la vuelta de la abogada a la Argentina, tras permanecer dos meses detenida en Brasil. "Me junté con Agostina antes de que vuelva a su casa con su familia. Hubo un gran trabajo de sus abogados, el acompañamiento incondicional de su familia y el apoyo del Gobierno. Y sí, a pesar de algunas manos sucias e interesadas, volvió. Hoy hay una sola cosa importante: que está acá", marcó.

En tal sentido, publicó un video de la reunión, que se llevó a cabo en un bar porteño y del que también formó parte el padre de la santiagueña, Mariano Páez. "Estoy muy contenta que estés acá. El consulado se portó muy bien. Viviste una experiencia que te va a fortalecer en la vida", expresó la exministra de Seguridad.

Páez arribó el miércoles por la tarde a la Argentina después de que pagara una fianza de u$s18.500. "No puedo creer estar aquí, mis dos abogados son excelentes. Me sentí muy desamparada. Estuve triste, la pasé mal. Hasta último minuto no sabía si iba a poder salir. Volver a mi país era lo que más quería", reconoció en su llegada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2039789265375178775&partner=&hide_thread=false Y la selfie antes de que vuelva para Santiago!



A disfrutar a los amigos y familia https://t.co/4anBTiVzxJ pic.twitter.com/7tuJrAE4sJ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 2, 2026

Páez fue detenida luego de una discusión en un bar y fue captada por cámaras de vigilancia realizando gestos que simulaban ser un mono frente a empleados del lugar. El video se viralizó en redes sociales y generó un fuerte repudio, lo que derivó en su detención por parte de las autoridades locales.

Durante su permanencia en Brasil, la mujer estuvo en prisión preventiva mientras avanzaba la causa en su contra, en un proceso que tuvo la intervención de su defensa y negociaciones judiciales que finalmente permitieron el pago de una caución para recuperar la libertad.

La Justicia brasileña aceptó un recurso de habeas corpus presentado por su defensa y ordenó retirar la tobillera electrónica, habilitándola para volver al país. Como parte de las condiciones, debió concurrir al banco para depositar el monto fijado como caución y entregar los comprobantes correspondientes.