5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La novia del papá de Agostina Páez aseguró que su pareja estaba "bajo los efectos del alcohol"

La mujer se excusó luego de que circularan videos de Mariano Páez haciendo el mismo gesto por el que su hija quedó detenida más de dos meses en Brasil.

Por
La respuesta de la pareja del papá de Agostina Páez tras los gestos racistas.

La respuesta de la pareja del papá de Agostina Páez tras los gestos racistas.

Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

El mensaje surge luego de que se difundiera un episodio en el que el padre de la abogada habría realizado racistas, por lo mismo que fue detenida su hija, durante una noche en un bar, lo que generó fuertes críticas y reavivó la controversia en torno al caso.

A través de un posteo en Instagram, Budan intentó relativizar lo ocurrido y aseguró que su pareja no se encontraba en condiciones de comprender la situación. “Mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad. En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad”, expresó.

agostina padre

En la misma línea, reflexionó sobre el consumo de alcohol, el cual aseguró que afecta la conducta y el discernimiento: “El alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros. Pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente”.

Finalmente, remarcó que no debe interpretarse lo sucedido como una admisión de culpabilidad: “No estamos frente a una confesión, estamos frente a una persona alcoholizada diciendo cosas sin coherencia ni sustento”.

Patricia Bullrich se reunió con Agostina Páez: "A pesar de algunas manos sucias e interesadas, volvió"

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, se reunió con Agostina Páez, la abogada argentina acusada por racismo en Brasil que pagó una fianza para regresar al país, y defendió la labor del Gobierno para concretar su vuelta. Además, cargó contra las "manos sucias e interesadas".

En la red social X, Bullrich se refirió a su encuentro con Páez luego de la vuelta de la abogada a la Argentina, tras permanecer dos meses detenida en Brasil. "Me junté con Agostina antes de que vuelva a su casa con su familia. Hubo un gran trabajo de sus abogados, el acompañamiento incondicional de su familia y el apoyo del Gobierno. Y sí, a pesar de algunas manos sucias e interesadas, volvió. Hoy hay una sola cosa importante: que está acá", marcó.

En tal sentido, publicó un video de la reunión, que se llevó a cabo en un bar porteño y del que también formó parte el padre de la santiagueña, Mariano Páez. "Estoy muy contenta que estés acá. El consulado se portó muy bien. Viviste una experiencia que te va a fortalecer en la vida", expresó la exministra de Seguridad.

Páez arribó el miércoles por la tarde a la Argentina después de que pagara una fianza de u$s18.500. "No puedo creer estar aquí, mis dos abogados son excelentes. Me sentí muy desamparada. Estuve triste, la pasé mal. Hasta último minuto no sabía si iba a poder salir. Volver a mi país era lo que más quería", reconoció en su llegada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2039789265375178775&partner=&hide_thread=false

Páez fue detenida luego de una discusión en un bar y fue captada por cámaras de vigilancia realizando gestos que simulaban ser un mono frente a empleados del lugar. El video se viralizó en redes sociales y generó un fuerte repudio, lo que derivó en su detención por parte de las autoridades locales.

Durante su permanencia en Brasil, la mujer estuvo en prisión preventiva mientras avanzaba la causa en su contra, en un proceso que tuvo la intervención de su defensa y negociaciones judiciales que finalmente permitieron el pago de una caución para recuperar la libertad.

La Justicia brasileña aceptó un recurso de habeas corpus presentado por su defensa y ordenó retirar la tobillera electrónica, habilitándola para volver al país. Como parte de las condiciones, debió concurrir al banco para depositar el monto fijado como caución y entregar los comprobantes correspondientes.

Noticias relacionadas

La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

Santa Fe: cómo es el protocolo para que la escuela de San Cristóbal retome las clases tras el ataque a tiros

El choque se produjo en la intersección de Marcos Sastre y Alice.

Se robó una moto, chocó mientras huía de la policía y tuvieron que amputarle un pie

Mariano Robles y Solana Albornoz.

Temporal en Tucumán: quiénes eran las personas que murieron volviendo de un casamiento

La moto fue secuestrada en abril de 2018.

Le secuestraron la moto en un operativo de tránsito, la policía se la perdió y ahora el Estado deberá comprarle una

El hecho se produjo en Mendoza.

Video: una influencer grabó el saqueo de un camión en Mendoza y se hizo viral

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Milei junto a sus funcionarios más cercanos.

Milei comienza la semana con una reunión de Gabinete para dar una señal de unidad ante el escándalo de Adorni

Hace 8 minutos
Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

Hace 10 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo justificó los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

Hace 43 minutos
La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Hace 46 minutos
Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

Santa Fe: cómo es el protocolo para que la escuela de San Cristóbal retome las clases tras el ataque a tiros

Hace 55 minutos