Casi el 70% de los talentos argentinos piensan que en su trabajo no estimula el work-life balance

Casi 7 de cada 10 talentos argentinos piensan que en su trabajo no se estimula el work-life balance.

Un informe advirtió que el 67% de los talentos argentinos cree que en su trabajo no existen acciones para equilibrar entre la vida personal y laboral , mientras que el 33% piensa lo contrario. El 81% considera que este equilibrio es indispensable alcanzarlo.

El CEO de Jobint, Federico Barni, se expresó sobre la mirada de las últimas generaciones: "No podemos hablar de trabajo en la actualidad sin pensar en su equilibrio con la vida. Las nuevas generaciones tienen una concepción distinta respecto a las dimensiones espacio-temporales de sus empleos".

Trabajo hombre mujer

"Necesitan flexibilidad, desde tener la oportunidad de trabajar desde cualquier rincón del mundo con acceso a Internet, hasta cortar media hora para ir a buscar a sus hijos al jardín. Es más, el 88% de los talentos argentinos considera que si su empresa no tiene una cultura favorable al work-life balance buscaría otro trabajo", agregó en este sentido.

Con el 67% de los talentos argentinos que consideran que en su trabajo no existe una cultura que favorezca al work-life balance, mientras que un 33% que piensa lo contrario, se debe distinguir entre lugares, ya que los chilenos y panameños creen lo mismo que los argentinos en un 59% y 51% respectivamente.

Los ecuatorianos y peruanos piensan que en su trabajo se puede tener un equilibrio entre la vida persona y profesional, en un 51% y 54%.

¿Es importante el work-life balance para los talentos?

El 81% de las personas trabajadoras de Argentina piensan que un equilibrio entre la vida personal y laboral es muy relevante, mientras que para el 18% es importante, 1% poco relevante y nadie se inclinó por la opción de nada importante.

En este marco, el 90% de los talentos argentinos manifestó que le gustaría que desde donde trabajan o trabajarían haya una cultura que permita equilibrar entre la vida laboral y personal, el 9% expresó que le da igual y el 1% que no le interesa.

La importancia del work-life balance es tal que el 88% de los trabajadores remarcaron que si en su empresa no hay una cultura favorable a este equipo buscaría otro trabajo y que el 12% no cambiaría de trabajo a pesar de esta situación.

¿Los trabajadores logran un equilibrio entre la vida laboral y personal?

El 54% de las mujeres de Argentina no alcanzan un equilibrio entre la vida personal y laboral, a diferencia de los hombres. La mayoría de los varones como las personas que se identifican con otro género consideran que hay un equilibrio entre la vida laboral y personal, con un 52% y 68% respectivamente.

Argentina, a diferencia de los otros países de la región es el único que tuvo la misma cantidad de respuestas para las dos opciones. En el informe se detalló que el 82% de los ecuatorianos, el 76% de los panameños, el 75% de los peruanos y el 65% de los chilenos piensan que tienen un equilibrio entre la vida laboral y personal.

Astrología

Del 50% de los talentos argentinos que considera que tiene ese equilibrio, el 59% expresa que es debido a que reconoce sus prioridades, mientras que luego figuran los que saben limitar entre el trabajo y la vida personal (49%), que respeta sus momentos de descanso (31%) y que la organización en la que trabaja posee políticas al respecto (12%).

En tanto, con respecto al 50% de talentos de Argentina que no cree llegar al equilibrio, el 52% piensa que es porque la organización en la que trabaja no tiene políticas sobre el tema, el 36% debido a que en su empresa los trabajadores cumplen sus roles fuera del horario laboral y esto produce que también lo tenga que hacer, mientras que el 30% porque no sabe limitar entre el trabajo y su vida personal.

Luego, aparecen los que piensan que es porque no respeta sus momentos de descanso, con 25%, y los que no logran establecer sus prioridades en la vida personal y el empleo, con 16%.

¿Cómo lograr el equilibrio entre la vida personal y laboral?

El 49% manifestó que necesita que se respeten los horarios laborales y de desconexión para lograrlo, el 45% expresó que la organización debe llevar a cabo políticas, el 43% piensa que deberían concederse permisos para asuntos personales y familiares, el 37% cree que se debe separar los ámbitos de la vida y establecer prioridades. Por último, el 16% opinó que se deberían realizar licencias o programas específicos de maternidad o paternidad.

Además, el 61% de los talentos argentinos manifestó que para alcanzar el work-life-balance es necesario lo personal e institucional. Luego, el 13% cree que se puede lograr sólo con políticas favorables de las organizaciones y el 9% piensa que cada persona lo debe lograr.

¿Cómo accionan las organizaciones sobre el work-life balance?

El 57% de los argentinos piensa que el estimular el equilibrio entre la vida laboral y personal es más discursivo que no se traduce en acciones concretas de las empresas. El 22% considera que hay una tendencia real de las organizaciones para llegar al equilibrio y el 21% no piensa que exista.

Para promover el equilibrio entre la vida personal y laboral, los talentos argentinos mencionaron que las organizaciones realizan permisos por compromisos familiares o personales, como turnos médicos, en un 41%, flexibilidad en los horarios (40%), horarios laborales definidos (40%), home office (37%) y día de cumpleaños no laborable (26%).

Las acciones que más consideran los talentos argentinos que pueden promover a equilibrar entre la vida laboral y personal son flexibilidad de horarios (63%), home office (53%) y permisos por compromisos familiares o personales como turnos médicos (48%).