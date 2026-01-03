Ideal para una escapada: Pueblo Edén es el destino de Uruguay que tiene pocos habitantes y sus playas están cerca de Punta del Este Su crecimiento sostenido como destino responde a la combinación de silencio, paisaje serrano y fácil acceso a algunos de los puntos más visitados de la costa uruguaya. Por + Seguir en







Uruguay cuenta con distintos puntos pensados para el Turismo Flickr

Pueblo Edén está rodeado de sierras verdes y conserva casonas históricas de más de un siglo.

Fue reconocido como “Slow Town”, promoviendo un estilo de vida calmo y consciente.

Tiene cerca de cien habitantes y una fuerte identidad basada en la vida comunitaria.

Sus atractivos incluyen la Capilla San Isidro Labrador, el Arroyo El Pintado y la plaza central.

Está ubicado a pocos kilómetros de Punta del Este y relativamente cerca de Montevideo, ideal para una escapada tranquila. Pueblo Edén se posiciona como una de esas joyas discretas de Uruguay que despiertan interés entre quienes buscan una escapada distinta, lejos de los destinos de Turismo masivos. Con una población reducida y un ritmo de vida pausado, este pequeño enclave del departamento de Maldonado combina naturaleza e identidad rural.

Ubicado a pocos kilómetros de los principales balnearios del este uruguayo, el pueblo ofrece una experiencia opuesta al movimiento intenso de Punta del Este, aunque con la ventaja de tener sus playas muy cerca. Esa cercanía permite alternar jornadas de calma absoluta con paseos costeros, sin resignar comodidad ni opciones turísticas.

Como es Pueblo Edén, la playa uruguaya muy tranquila que es perfecta para visitar Pueblo Eden Uruguay Expats Travel Together! Rodeado por sierras de un verde intenso, Pueblo Edén se despliega entre caminos de tierra y antiguas construcciones que conservan más de cien años de historia, remontándose a los orígenes mismos de la localidad. El pueblo mantiene intacta su esencia tradicional y fue reconocido como “Slow Town”, una distinción que impulsa una forma de vida tranquila y consciente. Esa filosofía se refleja incluso en la señalización de ingreso, donde se invita a circular a no más de 30 km/h.

Con alrededor de cien habitantes, este pequeño rincón de Uruguay preserva su identidad a través de la gastronomía típica, los emprendimientos familiares y las celebraciones locales que fortalecen el lazo comunitario.

Entre los puntos más destacados se encuentran la Capilla San Isidro Labrador, el Arroyo El Pintado que recorre el paisaje serrano y la plaza central. Allí, los visitantes pueden pasear sin apuro, probar platos regionales y cervezas artesanales, o sumarse a caminatas por senderos naturales con vistas abiertas. Además, todos los meses se realiza una feria de emprendedores en la plaza, donde se exhiben productos locales y se comparte la vida cotidiana del pueblo.

Ubicado a apenas 45 kilómetros de Punta del Este y a 120 de Montevideo, Pueblo Edén se presenta como una opción ideal para quienes buscan descanso en un entorno rural, sin alejarse demasiado de los principales polos turísticos del país.