4 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Artista de lo insólito: comió desde vidrio hasta televisores y bicicletas y se volvió viral

La increíble historia del hombre con la habilidad de comer cualquier cosa.

Por
El extraño caso del hombre que comía metal y otros elementos.

El extraño caso del hombre que comía metal y otros elementos.

Guinness World Records
  • Esta persona desarrolló una inusual capacidad para ingerir objetos no comestibles desde muy joven.
  • Su caso alcanzó fama internacional y fue reconocido por Guinness World Records.
  • Llegó a consumir una amplia variedad de elementos de gran tamaño a lo largo de su vida.
  • Pese al riesgo médico, no presentó las consecuencias habituales de este tipo de conducta.

Michel Lotito fue un ciudadano francés nacido en 1950 que desde muy joven llamó la atención por una condición extremadamente inusual, ya que su organismo le permitía ingerir y procesar objetos que resultaban imposibles de consumir para la mayoría de las personas. Con el paso del tiempo, este fenómeno lo llevó a ganar notoriedad a nivel internacional, trascendiendo las fronteras de su país y obteniendo finalmente un lugar en el libro Guinness World Records.

¿Quién es Vozinha¡
Te puede interesar:

Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que es furor en el Mundial 2026

El artista fue ampliando de manera notable el tipo de objetos que incorporaba a sus llamativas presentaciones. A lo largo de su trayectoria llegó a ingerir elementos de lo más variados y sorprendentes, como televisores, bicicletas, lámparas, un ataúd e incluso una avioneta desarmada, consolidando así una de las conductas más insólitas registradas en el ámbito del entretenimiento.

Michel Lotito con una rueda de bicicleta.

Michel Lotito con una rueda de bicicleta.

La ingesta de objetos no comestibles se considera una conducta de alto riesgo y potencialmente mortal, por lo que la medicina la desaconseja de manera categórica. Este tipo de acción puede provocar lesiones graves en todo el tracto digestivo, desde la garganta hasta los intestinos, y generar complicaciones capaces de poner en peligro la vida en poco tiempo. Sin embargo, este panorama no se registró en el caso de Michel Lotito.

Cómo es la historia del hombre que comió todo tipo de elementos

El origen de este comportamiento se dio en 1959, cuando Michel Lotito descubrió de manera accidental una capacidad inusual al ingerir vidrio. El episodio ocurrió cuando un vaso se rompió mientras tomaba agua, lejos de expulsar los fragmentos, terminó masticándolos y posteriormente los tragó, esperando luego a que su organismo completara el proceso digestivo sin complicaciones.

Sin temor alguno, el francés empezó a experimentar con diversos objetos metálicos dentro de su inusual dieta, llevando su conducta a un nivel aún más extremo. Frente a este caso tan particular, distintos especialistas en gastroenterología llevaron adelante estudios sobre su sistema digestivo y hallaron características poco habituales, como una mucosa gástrica el doble de resistente en comparación con la media y unas paredes estomacales considerablemente más gruesas de lo normal.

Contaba con un sistema digestivo único.

Contaba con un sistema digestivo único.

De acuerdo con los registros de Guinness World Records, a partir de 1966 su peculiar dieta fue incorporando una amplia variedad de elementos de gran tamaño y naturaleza muy distinta. Entre los objetos documentados se mencionan una avioneta, un ataúd, 18 bicicletas, 15 carritos de supermercado, siete televisores, seis candelabros, dos camas, un par de esquíes e incluso una computadora.

Su procedimiento se basaba en desarmar los objetos en fragmentos bien pequeños, triturarlos y luego masticarlos antes de ingerirlos. Para hacer más llevadero el proceso, solía acompañar cada consumo con aceite vegetal y grandes cantidades de agua, buscando facilitar el tránsito y la digestión de los materiales.

En total llegó a comerse 18 bicicletas.

En total llegó a comerse 18 bicicletas.

En Francia fue conocido con el apodo de “Monsieur Mangetout”, expresión que puede traducirse como “el señor que lo come todo”. Hacia 1997, ya había superado las nueve toneladas de metal consumido a lo largo de su trayectoria. Michel Lotito falleció en 2007 a los 57 años de edad y, según se informó, su muerte no estuvo relacionada con los objetos que había ingerido, sino que se debió a causas naturales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La humorista recordó que su papá y la conductora no dieron su consentimiento.

"No sé si me gusta": el contundente descargo de Malena Guinzburg sobre el video de su padre

El incidente ocurrió en 1947.

Día Internacional del Ovni: del misterioso incidente Roswell a la desclasificación del Pentágono

Caio Rocha Aguiar murió al caer de un acantilado. 

Un guía de turismo murió al caer desde 150 metros, tras intentar sacar una selfie

La mujer de 31 años murió al llegar al hospital por la gravedad de las heridas. 

Espeluznante ataque de un cocodrilo a una mujer: le arrancó los dos brazos y la mató

Esta marca fue tapada por la FIFA en el Mundial 2026 pero usó el hecho para sus publicidades.

FIFA tapó la marca con cinta en los estadios del Mundial 2026 pero la respuesta en redes se volvió viral

Una generadora de contenido imaginó un abrazo entre la conductora y el periodista.

Ernestina Pais y Jorge Guinzburg, una dupla histórica: imaginaron su reencuentro con IA y se volvió viral

Rating Cero

Se trata de Virgina Lago que vuelve a presentar telenovelas durante la programación de la tarde. 

Telefe confirmó el regreso de una figura histórica en su programación

Messi la saludó tras los rumores.

Qué dijo Sofi Martínez tras el inesperado beso que le dio Messi: "Valoro mucho"

La modelo volvió a destacar, esta vez por sus carteras de lujo.

Como son las carteras Louis Vuitton que usa Antonela Roccuzzo y cuánto cuestan

La actriz habló sobre como una película le cambió la carrera.

Éxito y cambio: esta fue la increíble transformación de Lupita Nyong'o

Según distintas versiones periodísticas, el conflicto se habría desatado tras la aparición de Ekaterina Ojeda en un evento donde coincidieron los protagonistas.

La China Suárez admitió la pelea con Mauro Icardi y reveló cómo se filtró el desencuentro

Este famoso actor habló sobre el exigente rodaje de una película ¿Quién es?

Este actor con mucha trayectoria reveló que no tuvo privilegios en su última película: por qué dijo que eran todos iguales

últimas noticias

Se trata de Virgina Lago que vuelve a presentar telenovelas durante la programación de la tarde. 

Telefe confirmó el regreso de una figura histórica en su programación

Hace 27 minutos
Uno de los más utilizados para aliviar la tos es la miel.

Así es el truco casero para aliviar la tos y poder dormir más tranquilo

Hace 50 minutos
Los cinco pescadores desaparecieron el 14 de junio pasado. 

Pescadores desaparecidos en el Río de la Plata: encontraron un cuerpo en la costa de Uruguay

Hace 1 hora
Messi la saludó tras los rumores.

Qué dijo Sofi Martínez tras el inesperado beso que le dio Messi: "Valoro mucho"

Hace 1 hora
play
Colapinto despistó y largará 19° en Silverstone.

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá en los puestos del fondo en Silverstone

Hace 1 hora