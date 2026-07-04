Artista de lo insólito: comió desde vidrio hasta televisores y bicicletas y se volvió viral La increíble historia del hombre con la habilidad de comer cualquier cosa. Por Agregar C5N en









El extraño caso del hombre que comía metal y otros elementos. Guinness World Records

Esta persona desarrolló una inusual capacidad para ingerir objetos no comestibles desde muy joven.

Su caso alcanzó fama internacional y fue reconocido por Guinness World Records.

Llegó a consumir una amplia variedad de elementos de gran tamaño a lo largo de su vida.

Pese al riesgo médico, no presentó las consecuencias habituales de este tipo de conducta. Michel Lotito fue un ciudadano francés nacido en 1950 que desde muy joven llamó la atención por una condición extremadamente inusual, ya que su organismo le permitía ingerir y procesar objetos que resultaban imposibles de consumir para la mayoría de las personas. Con el paso del tiempo, este fenómeno lo llevó a ganar notoriedad a nivel internacional, trascendiendo las fronteras de su país y obteniendo finalmente un lugar en el libro Guinness World Records.

El artista fue ampliando de manera notable el tipo de objetos que incorporaba a sus llamativas presentaciones. A lo largo de su trayectoria llegó a ingerir elementos de lo más variados y sorprendentes, como televisores, bicicletas, lámparas, un ataúd e incluso una avioneta desarmada, consolidando así una de las conductas más insólitas registradas en el ámbito del entretenimiento.

Michel Lotito con una rueda de bicicleta. Guinness World Records La ingesta de objetos no comestibles se considera una conducta de alto riesgo y potencialmente mortal, por lo que la medicina la desaconseja de manera categórica. Este tipo de acción puede provocar lesiones graves en todo el tracto digestivo, desde la garganta hasta los intestinos, y generar complicaciones capaces de poner en peligro la vida en poco tiempo. Sin embargo, este panorama no se registró en el caso de Michel Lotito.

Cómo es la historia del hombre que comió todo tipo de elementos El origen de este comportamiento se dio en 1959, cuando Michel Lotito descubrió de manera accidental una capacidad inusual al ingerir vidrio. El episodio ocurrió cuando un vaso se rompió mientras tomaba agua, lejos de expulsar los fragmentos, terminó masticándolos y posteriormente los tragó, esperando luego a que su organismo completara el proceso digestivo sin complicaciones.

Sin temor alguno, el francés empezó a experimentar con diversos objetos metálicos dentro de su inusual dieta, llevando su conducta a un nivel aún más extremo. Frente a este caso tan particular, distintos especialistas en gastroenterología llevaron adelante estudios sobre su sistema digestivo y hallaron características poco habituales, como una mucosa gástrica el doble de resistente en comparación con la media y unas paredes estomacales considerablemente más gruesas de lo normal.

Contaba con un sistema digestivo único. Guinness World Records De acuerdo con los registros de Guinness World Records, a partir de 1966 su peculiar dieta fue incorporando una amplia variedad de elementos de gran tamaño y naturaleza muy distinta. Entre los objetos documentados se mencionan una avioneta, un ataúd, 18 bicicletas, 15 carritos de supermercado, siete televisores, seis candelabros, dos camas, un par de esquíes e incluso una computadora. Su procedimiento se basaba en desarmar los objetos en fragmentos bien pequeños, triturarlos y luego masticarlos antes de ingerirlos. Para hacer más llevadero el proceso, solía acompañar cada consumo con aceite vegetal y grandes cantidades de agua, buscando facilitar el tránsito y la digestión de los materiales. En total llegó a comerse 18 bicicletas. Guinness World Records En Francia fue conocido con el apodo de “Monsieur Mangetout”, expresión que puede traducirse como “el señor que lo come todo”. Hacia 1997, ya había superado las nueve toneladas de metal consumido a lo largo de su trayectoria. Michel Lotito falleció en 2007 a los 57 años de edad y, según se informó, su muerte no estuvo relacionada con los objetos que había ingerido, sino que se debió a causas naturales.