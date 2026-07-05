El hecho ocurrió en el marco de un evento cultural con competencias de baile. El momento quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

Brutal accidente en un concurso K-Pop en La Plata: el escenario se derrumbó durante una coreografía

Dos participantes de un concurso de baile K-Pop realizado en el evento La Plata Comic vivieron un inesperado accidente cuando, en plena presentación, cayeron del escenario mientras ejecutaban una coreografía.

Es argentina, se encontró a Mon Laferte en París pero no la reconoció y su intercambio se volvió viral

El episodio ocurrió ante el público presente y quedó registrado en video, donde se observa cómo la dinámica de la performance se interrumpe abruptamente cuando ambos bailarines pierden estabilidad y terminan cayendo desde la tarima.

Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones , el hecho generó preocupación entre los asistentes y se difundió rápidamente en redes sociales, donde el fragmento comenzó a circular con múltiples comentarios.

El evento forma parte de una agenda de actividades vinculadas a la cultura pop, con espacios dedicados a competencias de baile, cosplay y presentaciones artísticas.

El K-Pop (pop coreano) es un género musical originado en Corea del Sur que combina pop, hip hop, R&B y música electrónica , con una fuerte impronta visual y coreografías altamente sincronizadas.

#LaPlata Dos participantes cayeron del escenario durante un concurso de K-Pop en La Plata Comic, evento organizado junto a la Municipalidad. Aún no hay un parte oficial sobre su estado de salud. ¿Se cumplieron todas las medidas de seguridad? pic.twitter.com/nDLCzVDfhr

Entre sus principales referentes se encuentran grupos como BTS, Blackpink, Exo y Twice, que ayudaron a expandir el género a nivel mundial, llevando el idioma coreano a las principales listas de música internacionales.

Su popularidad global se explica por varios factores: la producción audiovisual de alto nivel, el uso intensivo de redes sociales, la construcción de fandoms organizados y la combinación de música con performance escénica, donde el baile cumple un rol central.