5 de julio de 2026 Inicio
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Brutal accidente en un concurso K-Pop en La Plata: el escenario se derrumbó durante una coreografía

El hecho ocurrió en el marco de un evento cultural con competencias de baile. El momento quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

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Brutal accidente en un concurso K-Pop en La Plata: el escenario se derrumbó durante una coreografía

Brutal accidente en un concurso K-Pop en La Plata: el escenario se derrumbó durante una coreografía

Dos participantes de un concurso de baile K-Pop realizado en el evento La Plata Comic vivieron un inesperado accidente cuando, en plena presentación, cayeron del escenario mientras ejecutaban una coreografía.

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El episodio ocurrió ante el público presente y quedó registrado en video, donde se observa cómo la dinámica de la performance se interrumpe abruptamente cuando ambos bailarines pierden estabilidad y terminan cayendo desde la tarima.

Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones, el hecho generó preocupación entre los asistentes y se difundió rápidamente en redes sociales, donde el fragmento comenzó a circular con múltiples comentarios.

El evento forma parte de una agenda de actividades vinculadas a la cultura pop, con espacios dedicados a competencias de baile, cosplay y presentaciones artísticas.

Qué es el K-Pop, sus referentes y por qué es un fenómeno global

El K-Pop (pop coreano) es un género musical originado en Corea del Sur que combina pop, hip hop, R&B y música electrónica, con una fuerte impronta visual y coreografías altamente sincronizadas.

Entre sus principales referentes se encuentran grupos como BTS, Blackpink, Exo y Twice, que ayudaron a expandir el género a nivel mundial, llevando el idioma coreano a las principales listas de música internacionales.

Su popularidad global se explica por varios factores: la producción audiovisual de alto nivel, el uso intensivo de redes sociales, la construcción de fandoms organizados y la combinación de música con performance escénica, donde el baile cumple un rol central.

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