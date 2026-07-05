Dos participantes de un concurso de baile K-Pop realizado en el evento La Plata Comic vivieron un inesperado accidente cuando, en plena presentación, cayeron del escenario mientras ejecutaban una coreografía.
El hecho ocurrió en el marco de un evento cultural con competencias de baile. El momento quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.
Dos participantes de un concurso de baile K-Pop realizado en el evento La Plata Comic vivieron un inesperado accidente cuando, en plena presentación, cayeron del escenario mientras ejecutaban una coreografía.
El episodio ocurrió ante el público presente y quedó registrado en video, donde se observa cómo la dinámica de la performance se interrumpe abruptamente cuando ambos bailarines pierden estabilidad y terminan cayendo desde la tarima.
Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones, el hecho generó preocupación entre los asistentes y se difundió rápidamente en redes sociales, donde el fragmento comenzó a circular con múltiples comentarios.
El evento forma parte de una agenda de actividades vinculadas a la cultura pop, con espacios dedicados a competencias de baile, cosplay y presentaciones artísticas.
El K-Pop (pop coreano) es un género musical originado en Corea del Sur que combina pop, hip hop, R&B y música electrónica, con una fuerte impronta visual y coreografías altamente sincronizadas.
Entre sus principales referentes se encuentran grupos como BTS, Blackpink, Exo y Twice, que ayudaron a expandir el género a nivel mundial, llevando el idioma coreano a las principales listas de música internacionales.
Su popularidad global se explica por varios factores: la producción audiovisual de alto nivel, el uso intensivo de redes sociales, la construcción de fandoms organizados y la combinación de música con performance escénica, donde el baile cumple un rol central.