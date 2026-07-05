Es argentina, se encontró a Mon Laferte en París pero no la reconoció y su intercambio se volvió viral Un encuentro inesperado durante un viaje terminó captando la atención de miles de usuarios en internet. La protagonista compartió lo ocurrido y la anécdota no tardó en viralizarse por el particular intercambio que vivió. Agregar C5N en









Es argentina, se encontró a Mon Laferte en París, pero no la reconoció y su intercambio se volvió viral.

Un momento espontáneo sorprendió tanto a los presentes como a los usuarios.

La historia ocurrió durante una salida en una de las ciudades más visitadas de Europa.

El relato generó miles de reacciones y comentarios en plataformas digitales.

El episodio quedó registrado y rápidamente comenzó a circular en internet. Es argentina, se encontró a Mon Laferte en París, pero no la reconoció y su intercambio se volvió viral: una joven vivió un momento tan inesperado como divertido en un bar europeo. Sin reconocer a la cantante chilena, le hizo un insólito pedido que terminó convirtiéndose en una de las historias virales más comentadas de las redes sociales.

Las plataformas digitales vuelven a demostrar que las anécdotas más espontáneas suelen convertirse en fenómenos virales. Esta vez, la protagonista fue una viajera que compartió el increíble momento que vivió durante una salida en un pequeño bar de la capital francesa, donde terminó frente a frente con Mon Laferte sin darse cuenta de quién era.

A lo largo de su carrera, Mon Laferte protagonizó distintos momentos de cercanía con sus fanáticos, una actitud que suele ser destacada por quienes la siguen. La autora de Tu falta de querer es reconocida por mantener un trato amable con sus seguidores y por compartir encuentros espontáneos con el público. En varias oportunidades, se mostró accesible con sus seguidores, protagonizando momentos que luego se viralizaron en internet.

Cuál es la historia viral de la argentina que se encontró a Mon Laferte y no la reconoció Todo ocurrió en un bar parisino que cuenta con un piano en el subsuelo, donde los asistentes pueden interpretar canciones de manera improvisada. Según relató la joven en su cuenta de X, una mujer chilena se acercó con la intención de cantar y ella, sin reconocerla, le hizo un particular pedido.

"Cantate una de Mon Laferte", le dijo con total naturalidad. La respuesta la dejó completamente sorprendida. "Yo soy Mon Laferte", contestó la artista entre risas. Lejos de terminar allí, la situación se volvió todavía más divertida. La joven contó que, mientras la cantante interpretaba una de sus propias canciones, todavía dudaba de que realmente fuera ella. Mientras cantaba, le pregunté a la amiga: "¿Cómo se llama ella?' para confirmar, porque me parecía increíble", relató en su publicación. Finalmente, comprobó que efectivamente se trataba de la reconocida artista trasandina y terminó disfrutando de un show íntimo e inesperado.

La anécdota no tardó en recorrer las redes sociales. Además del relato publicado en X, la protagonista compartió imágenes del momento en su canal de YouTube, donde puede verse a Mon Laferte sentada junto al piano interpretando algunas de sus canciones ante un reducido grupo de personas. El episodio despertó miles de reacciones, comentarios y mensajes de usuarios que destacaron la naturalidad de la cantante y el inesperado desenlace de una noche que comenzó como una salida cualquiera. "Así que tuvimos un show privado de Mon Laferte en París", concluyó la joven, resumiento una experiencia que difícilmente olvidará. Ayer fuimos a un sucucho parisino que en el subsuelo tiene un piano, había una chilena muy simpática que quería cantar y le digo CANTATE UNA DE MON LAFERTE



Y la piba me dice: Yo SOY Mon Laferte



Era ella fr — pili (@pilisuagi) June 25, 2026