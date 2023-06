Carlos Pagni: "El kirchnerismo es un heredero típico del duhaldismo"

"Eduardo Duhalde concibió el poder bonaerense del conurbano y la prepotencia demográfica. Lo enfrentó a Ménem primero con la convertibilidad, después con la segunda reelección, lo amenazó con hacer un plebiscito que lo obligó a replegarse y entregar el poder", aclaró.

El Viaje 20-6-23 (1).png

Además, explicó las decisiones tomadas por Néstor Kirchner a comienzos de su mandato en el año 2003: "Creo que Néstor Kirchner estudio mucho esto y se cuidó muy bien de que no haya una acumulación de poder en la provincia de Buenos Aires y reemplaza a Duhalde en el 2005".

Y se explayó: "Cristina se coburbaniza, no va a otro lugar que no sea al conurbano y Máximo Kirchner, vive en Santa Cruz y vuelve para pelear la jefatura del Partido Justicialista bonaerense".

En esa línea, Pagni remarcó que estas acciones tienen como fin explicar la política fiscal: "Los subsidios en la energía no son todos iguales, las distribuidoras eléctricas en arreglos con los gobernadores aumentan las tarifas, en el AMBA no porque esa gente debe ser subsidiada porque es la base para este aparato de poder. Se le quita recursos a la economía del interior a través de las retenciones para volcarlas en subsidio en este lugar".

Además, en enfatiza que si bien en todas las provincias se discute quién va a ser el próximo gobernador. En la provincia de Buenos Aires, esa discusión pasa por "quién va a ser el presidente".

"Es muy difícil estigmatizar a un gobernador bonaerense y también promoverlo, no sabes si vive acá o vive allá. Gobiernan desde el Banco Provincia muchos de ellos", detalló.

Los inicios de su carrera y la obsesión por el trabajo

El reconocido periodista se refirió a sus inicios en la profesión, los nuevos desafíos y su método de trabajo: "Si ese detalle es estratégico e ilumina todo lo demás".

El periodista e historiador, se describió a su profesión como "a cabeza nuestra, la cabeza de un periodista vive muy tomada por la información, eso va modulando la atención, hay un problema con la atención".

El Viaje 20-6-23 (2).png

En ese sentido, trató de explicar como es su trabajo previo a la hora de armar sus editoriales para el diario La Nación. "Pongo mucha atención en darme una estrategia narrativa, tengo todos estos datos, tengo que tener una forma de narrarlo que lleve al lector desde esta punta a esta punta sin que te des cuenta que son temas distintos", indicó.

Por ende, relaciona, concatena y razona sobre la información para "no predicar". "No me siento cómodo con ese rol ni legitimado", manifestó. A partir de eso, señaló que su método de trabajo es la obsesión, que se ve reflejado en la pasión por el detalle.

El Viaje 20-6-23.png

—¿Cómo definirías el viaje de Carlos Pagni hasta hoy?

—No sé si hay un viaje, el viaje supone una locomoción medio racional. Voy siguiendo una pasión, estar comprometido y contento con lo que hago, todo lo demás viene por añadidura. Siento que hay una corriente que me va llevando que está dentro mío.