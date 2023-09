¿Captaron al fantasma de Huguito Flores? El inquietante video que causó polémica en redes

El clip de TikTok tiene 1 millón de reproducciones, más de 44 mil "me gusta" y aproximadamente 300 comentarios.

En los últimos días, un inquietante video se viralizó en las redes sociales, donde un usuario de TikTok asegura que se cruzó al supuesto fantasma de Huguito Flores, cuando pasaba por el lugar del accidente. En la grabación se puede observar una figura blanca que aparece y desaparece en el video.

El clip de TikTok tiene 1 millón de reproducciones, más de 44 mil "me gusta" y aproximadamente 300 comentarios. Muchos de ellos son de usuarios sorprendidos que intentan distinguir lo que ven, en tan solo 9 segundos de video.

huguito-flores Fue el líder de "El Súper Quinteto" en el año 2003

"¿Alguien más vio algo de blanco y después desapareció?", escribió uno de los usuarios, lo que alienta a la teoría que esa figura podría ser el cantante. Sin embargo, existen otras opiniones al respecto: "PONGANLO EN LENTO con las opciones nuevas de Tik tok, es un Tanque de agua, que se ve a lo lejos y se corta la grabación justo cuando tiene que pasar".

Las principales explicaciones sobre el video relacionan a la "figura blanca" con un tanque de agua que se encontraba en el lugar: "para los que dicen que es un angel es el tanque que llevaba el camión y no desparece se ve que justo cuando lo va a grabar se corta la grabación".

Muerte de Huguito Flores: declaró el chofer del camión involucrado y se pedirá su excarcelación

Daniel Roldán, conductor del camión involucrado en el accidente en el que murieron el músico Huguito Flores, su esposa y su cuñado, declaró ante la Justicia y se desligó del hecho. Además, su abogado pedirá la excarcelación.

Roldán declaró frente a la fiscal Celia Mussi menos de una hora y brindó su versión de los sucesos, además de señalar que la noche en la que se produjo el accidente se dirigía a su lugar de trabajo en su camión junto a una cisterna de agua. El hombre rememoró que en un momento sintió un impacto en la parte trasera del vehículo y se detuvo en la banquina para estabilizarlo, a 100 metros de lo ocurrido, bajó e intentó ayudar a las víctimas.

Luego, se refirió a las condiciones del camión y expresó que tenía una luz de la parte trasera izquierda y que funcionaban ambas luces delanteras. Por su parte, el abogado de Flores, Eduardo Chávez, adelantó, en diálogo con Télam, que pedirá la "excarcelación" del conductor y que su pedido se basa en que la acusación de homicidio culposo y lesiones culposas lo habilita a realizarlo.

El letrado también explicó que el pedido de excarcelación se funda en que Roldán vive en la localidad de Garza, por lo que no existe peligro de fuga, además de que en el accidente no escapó, el examen de alcoholemia dio negativo y no posee antecedentes.