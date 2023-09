Quién era Huguito Flores, el cantante tropical que falleció en un accidente junto a su familia

En una entrevista para el medio "El Liberal", Flores aseguró que le gusta cantar para la gente. "Tengo esa pasión de cantar en cualquier lado. Me piden una canción y no puedo decir que no. Está en mis genes eso de querer cantar", explicó Flores.

En 2017, tras editar una docena de discos, se lanzó con gran éxito como solista, con el galardonado álbum "Te sigo enamorando".

Yo no te merezco !!! Presentación en Pasión de Sabado !! 05/08/23.

Exponente de la música tropical santiagueña, Huguito Flores contaba con éxitos como "Manos de Tijera" y "Te hubieras ido antes", había grabado una canción con Pablito Lescano y planeaba colaboraciones con Rodrigo Tapari, El Polaco, Dani Cardozo y La Nueva Luna.

La guaracha es el género que caracteriza a la provincia de Santiago del Estero y Huguito Flores es un representante de la provincia a nivel nacional. El día del accidente el cantante tenía planeado actuar en el Día de la Primavera en un festival que se iba a realizar en José C. Paz, en tanto que el próximo sábado 23 tenía prevista una presentación en el Microestadio de Ferro, en Plaza Once, en Isidro Casanova, Virrey del Pino y Monte Grande.

Huguito Flores, reconocido cantante popular, murió tras un fatal choque en la provincia de Santiago del Estero. El artista viajaba con su esposa y su cuñado, quienes también perdieron la vida. La única sobreviviente fue su hija, de tres años.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, alrededor de las 22 en la ruta 34. Se encontraban viajando a Buenos Aires, dado que el hombre tenía previsto realizar un show esta noche en la localidad de José C.Paz.

Lo más trágico del hecho es que recién llevaba apenas cinco días de casado, dado que el viernes anterior había contraído matrimonio con Karina Soledad Enriquez.

huguito-flores Fue el líder de "El Súper Quinteto" en el año 2003

El artista se encontraba circulando en su vehículo detrás de un camión que transportaba troncos y que estaba sin luces. Aparentemente, Flores, quien manejaba, circulaba muy cerca al vehículo de peso pesado.

El camión intentó ingresar a un pueblo, por lo cual aminoró la marcha, y Flores, quien no pudo percibir la maniobra, intentó evadirlo sin éxito, impactando contra uno de los troncos que llevaba el vehículo.

El cuñado y su esposa murieron en el acto, pero Flores logró ser rescatado y trasladado a un hospital cercano. Debido a las severas heridas que sufrió, no logró sobrevivir. La hija, en tanto, permanece en estado reservado y grave.