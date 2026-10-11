Alerta en Entre Ríos: la crecida del río Uruguay dejó la costanera de Colón totalmente tapada por el agua

El agua tapó por completo el bulevar y la zona de playas en la ciudad entrerriana. Prestadores turísticos enfatizaron que la ciudad sigue funcionando, aunque hay temor por un posible aumento de la crecida.

Una preocupante situación climática afecta a la provincia de Entre Ríos producto del ascenso continuo en la altura del río Uruguay . En la ciudad turística de Colón , las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño y el incremento del caudal del río provocaron el desborde del cauce, que cubre de forma completa la zona de la costanera, paseos y zonas de playas .

De acuerdo con los reportes oficiales de la Comisión del Río Uruguay y datos del municipio local, la altura del río alcanzó los 7,67 metros . Si bien este nivel mantiene a la zona en estado de alerta, las autoridades precisaron que, superando la barrera de los 8 metros, la situación adquiriría mayor gravedad , lo que obligaría a iniciar tareas de evacuación en los barrios más bajos.

En la zona del bulevar y la avenida costanera, el agua cubrió por completo la calzada vehicular, paseos peatonalizados, bancos, cartelería de señalización e instalaciones del puerto . La crecida eliminó de manera temporal la delimitación entre la calle, la playa y el cauce habitual del río, extendiendo la masa de agua más de 100 metros hacia el sector urbano.

A pesar de la magnitud del anegamiento en el sector costero, hasta el momento no se registraron viviendas ni comercios afectados por la inundación en esa franja . Esto se debe a que las construcciones hoteleras, gastronómicas y residenciales del sector fueron diseñadas e instaladas en altura , lo que impidió el ingreso del agua a los inmuebles y evitó evacuaciones de emergencia en el lugar.

En medio del despliegue en la zona del puerto y la costanera, la encargada del lugar, Patricia, describió a la cronista de C5N Lucila Entín la gravedad del escenario: "Esto es una catástrofe. Vamos a decir que se viene grande. Pronostican que va a ser muy grande esta creciente, yo estoy a la espera a ver qué hay que hacer" .

Además, la vecina explicó la dinámica que complica a la región: "Dicen que se viene más porque la represa está largando agua", detallando que del cauce habitual hasta el área anegada hay "como 150 metros de inundación".

Por su parte, turistas y vecinos que recorrían la zona compararon el avance del agua con episodios anteriores. Bettiana, quien visita la ciudad todos los años desde Bovril, señaló que la crecida fue "distinta". Su pareja, Javier, coincidió en la magnitud del fenómeno: "Otra vez veníamos así en el auto y bajábamos acá y podíamos doblar, pero ahora cortó acá", y añadió que observaron cómo "el agua llegaba en cualquier momento y va a haber que evacuar o desalojar" a los sectores de motorhomes y food trucks.

Desde el sector hotelero y gastronómico, Claudia, propietaria de un complejo de cabañas y un hotel, buscó llevar tranquilidad sobre el funcionamiento de la localidad: "Toda la ciudad está en funcionamiento. Tanto el complejo termal de Colón como el complejo de San José a 2 km. El centro de la ciudad está funcionando perfectamente, o sea, solo tenemos agua en la costanera".

Sobre las causas, confirmó que el nivel del río "es un poco más alto de lo normal, por todo el tema de la corriente de El Niño", aunque enfatizó que "está dentro de los parámetros que estamos acostumbrados a tener, o sea, a la ciudad se puede acceder perfectamente".

Las causas y las perspectivas para los próximos meses

Especialistas y autoridades locales explicaron que el drenaje del agua acumulada depende de que se detenga la crecida del río Uruguay. Este fenómeno está condicionado por las intensas precipitaciones que se registran en el norte de Brasil. Ante el abultado volumen de agua que ingresa a la represa de Salto Grande, el complejo hidroeléctrico se ve obligado a abrir sus compuertas y vertederos para erogar el excedente, volcándolo directamente sobre el cauce inferior del río.

Las proyecciones vinculadas al fenómeno meteorológico de El Niño anticipan un escenario de precipitaciones persistentes que podría extenderse durante varios meses, por lo que las autoridades no prevén un descenso rápido de los niveles de agua a corto plazo.

El impacto en la actividad turística

La inundación del sector costero coincide con la afluencia de visitantes durante el fin de semana largo. Aunque el paseo de la costanera y el uso de las playas quedaron inhabilitados, prestadores turísticos y comerciantes locales destacaron que el resto de la ciudad se encuentra plenamente operativo.

Servicios como los complejos termales de Colón y San José, los paseos gastronómicos, el centro comercial y las visitas a bodegas continúan funcionando con normalidad. Asimismo, los municipios y los equipos de Defensa Civil mantienen monitoreos constantes sobre los barrios bajos y las zonas portuarias ante la eventualidad de que el río supere los 8 metros y requiera asistencia a los vecinos.