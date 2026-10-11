¿Otra semana sin ver el sol? El desolador pronóstico para el AMBA

Ahora que pasaron las lluvias, los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ilusionan con la salida del sol, pero eso deberá esperar: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa al menos otra semana de días nublados que mantendrán el cielo gris durante lo que resta del fin de semana largo y la semana corta. Además, lanzó alerta amarilla por nevadas en tres provincias.
El organismo emitió aviso amarillo por nevadas en las zonas cordilleranas de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, en Catamarca; de General Lamadrid y Vinchina, en La Rioja; y de Iglesia, en San Juan.
El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas, la precipitación podrá ser en forma de lluvia y nieve mezclada.
Hay alerta amarilla por nevada en tres provincias.
SMN
Sin alertas: el pronóstico del clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires
El SMN prevé una jornada de domingo fresca y con cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, un panorama que se repetirá durante lo que queda del fin de semana largo y de la semana corta por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Las temperaturas oscilarán entre los 9° y 17°.
Durante el lunes feriado se mantendrá el viento este y sudeste, con similares condiciones climáticas y un sol que se niega a mostrarse.