Caminata rosa: una jornada para concientizar, prevenir y acompañar en la lucha contra el cáncer de mama

Este domingo, RSE Grupo Indalo acompaña la 7ª edición de la Caminata Rosa, una iniciativa que lleva adelante Fundación Mandinga Tattoo desde hace siete años con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, acompañar a quienes atraviesan o atravesaron la enfermedad y promover el cuidado de la salud.
La jornada comenzará a las 10 hs con la entrada en calor y a las 11 hs se realizará la largada de la caminata de 2,5 kilómetros.
A partir de las 12:30 hs habrá shows en vivo, propuestas gastronómicas y stands dedicados a la salud, la prevención y la concientización.
Durante la jornada, Centro Integral de Diagnóstico por Imágenes otorgará turnos gratuitos para la realización de mamografías a mujeres que no cuenten con cobertura médica.
Además, la Fundación Mandinga Tattoo brindará turnos gratuitos para la reconstrucción de la areola mamaria, acompañando a mujeres que han atravesado un cáncer de mama.
La Caminata Rosa es libre y gratuita, abierta a toda la familia y no requiere inscripción previa.
Invitamos a quienes participen a llevar una prenda de color rosa, como símbolo de acompañamiento, prevención y concientización.
Prevenir también es cuidar. Informarnos, acompañarnos y realizar los controles a tiempo puede hacer la diferencia.
Cuándo y dónde
- Domingo 11 de octubre de 2026. Desde las 10 hs.
- Murguiondo y Av. Riestra – Villa Lugano, CABA.
*El evento no se suspende por lluvia.