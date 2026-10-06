Caminata rosa: una jornada para concientizar, prevenir y acompañar en la lucha contra el cáncer de mama

Con el acompañamiento de RSE Grupo Indalo, este domingo se realizará la actividad libre y gratuita, abierta a toda la familia y que no requiere inscripción previa.

La Caminata Rosa es libre y gratuita, abierta a toda la familia.

Este domingo, RSE Grupo Indalo acompaña la 7ª edición de la Caminata Rosa , una iniciativa que lleva adelante Fundación Mandinga Tattoo desde hace siete años con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, acompañar a quienes atraviesan o atravesaron la enfermedad y promover el cuidado de la salud.

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La jornada comenzará a las 10 hs con la entrada en calor y a las 11 hs se realizará la largada de la caminata de 2,5 kilómetros.

A partir de las 12:30 hs habrá shows en vivo, propuestas gastronómicas y stands dedicados a la salud, la prevención y la concientización.

Durante la jornada, Centro Integral de Diagnóstico por Imágenes otorgará turnos gratuitos para la realización de mamografías a mujeres que no cuenten con cobertura médica.

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Además, la Fundación Mandinga Tattoo brindará turnos gratuitos para la reconstrucción de la areola mamaria, acompañando a mujeres que han atravesado un cáncer de mama.

La Caminata Rosa es libre y gratuita, abierta a toda la familia y no requiere inscripción previa.

Invitamos a quienes participen a llevar una prenda de color rosa, como símbolo de acompañamiento, prevención y concientización.

Prevenir también es cuidar. Informarnos, acompañarnos y realizar los controles a tiempo puede hacer la diferencia.

Cuándo y dónde

Domingo 11 de octubre de 2026. Desde las 10 hs.

Murguiondo y Av. Riestra – Villa Lugano, CABA.

*El evento no se suspende por lluvia.