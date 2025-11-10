IR A
Disney+ anunció una spin-off de El encargado: qué personaje tendrá su propia serie

La plataforma de streaming confirmó la llegada de una nueva producción que nació de la protagonizada por Guillermo Francella.

Disney+ confirmó la llegada de una serie spin-off﻿ de El encargado.

Durante su visita al canal Núcleo en vivo, el Puma Goity se encargó de confirmar la spin-off. "Parece que sí. Si ellos te lo dijeron... Me encantaría contarte mucho más, la serie de Zambrano me parece alucinante. Están escribiendo los muchachos, tengo entendido que en estos días voy a poder leer algunas de las cuestiones", comenzó por revelar.

Tras esto, el actor agregó: "El rodaje empezaría a mediados de marzo, cuando empecemos a rodar Zambrano, va a salir al aire El encargado 4, que ya lo hicimos. No sé exactamente de qué va a tratar, me parece que va a ser por otro lado, un Zambrano más oscuro en el poder judicial. Se la agarraron con los encargados, ahora con los jueces... Me van a hacer de goma". Con estas palabras, se mostró con mucha expectativa por la oportunidad de Disney+.

Luego, con respecto al futuro de El encargado, el Puma Goity confesó: "Creo que no (es la última). Tiene que haber (quinta temporada), el público lo pide". Así, llenó de expectativa a los fans de la serie protagonizada por Guillermo Francella y hay muchas preguntas con respecto al futuro de este mundo ficcional.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

El universo de Prison Break vuelve a extenderse de la mano de una serie spin-off que llegará a la plataforma de streaming Disney+ y genera mucha ilusión entre los fanáticos de la producción original que tuvo cinco temporadas y se transmitió entre 2005 y 2017.

Prison Break Disney
Prison Break vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off en Disney+.

