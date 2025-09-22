La participante de Cuestión de Peso volvió a recurrir a sus redes sociales para solicitar más plegarias por el exGran Hermano tras ser sometido a una nueva operación, pero sus pulmones están comprometidos.

Thiago Medina sigue internado tras el fuerte accidente que sufrió en su moto en la ruta 7 en Moreno y por el cual fue sometido nuevamente a una operación para “reparar la parrilla costal”. Ahora, Camilota hizo un pedido desesperado por la salud de su hermano para su pronta recuperación.

La participante de Cuestión de Peso utilizó sus redes sociales para brindar información sobre los avances de su hermano y ahora recurrió a su Instagram, nuevamente, para solicitar “desde lo más profundo del corazón, que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías” por la salud del papá de Aimé y Laia, producto de su relación con Daniela Celis.

“Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y de esperanza, especialmente por sus pulmones para que se fortalezcan y puedan darle la fuerza que necesita en ese momento”, agregó e indicó que “cada palabra, cada pensamiento y cada plegaria cuentan”.

En esa línea, aseguró que “creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante”.

Thiago Medina fue operado por segunda vez

Thiago Medina tuvo su accidente en su moto el 12 de septiembre pasado, y una semana después de fue nuevamente sometido a una intervención quirúrgica poder “reparar la parrilla costal”. El joven de 22 años permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

Tras cinco horas en el quirófano, Daniela Celis informó que hubo una “buena reparación de la parrilla costal”. Durante la intervención, los médicos trabajaron para reparar las 9 costillas fracturadas del influencer y extraer las astillas de hueso sueltas a causa del golpe que tuvo cuando chocó con un auto al ir en su moto.

“En estos momentos, Medina se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronóstico reservado”, se detalló en dicho parte médico.