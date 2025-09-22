IR A
IR A

El desesperado pedido de Camilota por su hermano Thiago Medina: "Queremos pedirles que nos acompañen"

La participante de Cuestión de Peso volvió a recurrir a sus redes sociales para solicitar más plegarias por el exGran Hermano tras ser sometido a una nueva operación, pero sus pulmones están comprometidos.

Thiago Medina fue operado el viernes pasado para “reparar la parrilla costal”.

Thiago Medina fue operado el viernes pasado para “reparar la parrilla costal”.

Thiago Medina sigue internado tras el fuerte accidente que sufrió en su moto en la ruta 7 en Moreno y por el cual fue sometido nuevamente a una operación para “reparar la parrilla costal”. Ahora, Camilota hizo un pedido desesperado por la salud de su hermano para su pronta recuperación.

Thiago Medina permanece internado.
Te puede interesar:

Daniela Celis difundió un nuevo parte médico de Thiago Medina: "El foco está en sus pulmones"

La participante de Cuestión de Peso utilizó sus redes sociales para brindar información sobre los avances de su hermano y ahora recurrió a su Instagram, nuevamente, para solicitar “desde lo más profundo del corazón, que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías” por la salud del papá de Aimé y Laia, producto de su relación con Daniela Celis.

“Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y de esperanza, especialmente por sus pulmones para que se fortalezcan y puedan darle la fuerza que necesita en ese momento”, agregó e indicó que “cada palabra, cada pensamiento y cada plegaria cuentan”.

En esa línea, aseguró que “creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante”.

Camilota

Thiago Medina fue operado por segunda vez

Thiago Medina tuvo su accidente en su moto el 12 de septiembre pasado, y una semana después de fue nuevamente sometido a una intervención quirúrgica poder “reparar la parrilla costal”. El joven de 22 años permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

Tras cinco horas en el quirófano, Daniela Celis informó que hubo una “buena reparación de la parrilla costal”. Durante la intervención, los médicos trabajaron para reparar las 9 costillas fracturadas del influencer y extraer las astillas de hueso sueltas a causa del golpe que tuvo cuando chocó con un auto al ir en su moto.

“En estos momentos, Medina se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronóstico reservado”, se detalló en dicho parte médico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Thiago Medina continúa internado.

Daniela Celis difundió otro parte médico de Thiago Medina: "Es un día a día"

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Desde su choque en su moto, Thiago Medina fue operado dos veces.

La melliza de Thiago Medina dio a conocer su último parte médico: "Sigan orando"

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

Thiago Medina fue operado el viernes.

El papá de Thiago Medina contó cuál es el órgano que tiene comprometido su hijo

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Terminó la operación de Thiago Medina: confirmaron que seguirá en terapia intensiva

últimas noticias

La disciplina diaria se convirtió en la clave para vivir más y mejor.

Secreto revelado: cómo hace Arnold Schwarzenegger para potenciar su longevidad con 78 años

Hace 37 minutos
play

Habló la mamá de una de las chicas desaparecidas en La Matanza: "Creo lo peor, pero voy a seguir"

Hace 42 minutos
¿Cuál es el significado oculto de no soportar hacer fila según la psicología?

Cuál es el significado oculto de no soportar hacer fila según la psicología

Hace 42 minutos
Los estudios médicos confirmaron un desgarro en el bíceps femoral izquierdo.

El tormento atraviesa River y que Gallardo no esperaba para la seguidilla de partidos

Hace 43 minutos
La forma en que ella compartió las imágenes, sin aclaraciones ni etiquetas, hace más fuerte la hipótesis.

¿Está en pareja? Jennifer Aniston publicó fotos de un viaje que podría ser romántico

Hace 43 minutos