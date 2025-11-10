10 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Francia: Nicolas Sarkozy dejó la cárcel y está en libertad condicional tras 20 días en prisión

El expresidente del país europeo se retiró de la prisión luego de una resolución del Tribunal de Apelación de París, después de que fuera condenado por financiamiento ilegal de su campaña en 2007.

Por
Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia.

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy salió de la cárcel en la que se encontraba y ahora permanece en libertad condicional después de una resolución del Tribunal de Apelación de París, luego de que fuera condenado por la Justicia a 5 años de prisión por financiamiento ilegal de su campaña en 2007.

Francia frenó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para proteger a sus agricultores
Te puede interesar:

Francia frenó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para proteger a sus agricultores

El Tribunal de Apelación parisino aceptó el pedido de libertad de Sarkozy, quien permaneció durante casi tres semanas en un régimen de aislamiento y junto a dos policías que se encontraban una celda vecina. Según consignó el medio alemán DW, el expresidente francés escuchó la decisión judicial mediante una videoconferencia y visiblemente nervioso.

En tanto, la Justicia también prohibió que el exmandatario de Francia no podrá salir del país europeo y contactarse con personas vinculadas al proceso, entre ellas el ministro de Justicia, Gérard Darmanin. Durante su alegato, Sarkozy tildó su vida entre rejas como algo "muy duro y extenuante".

Embed

El exmandatario de 70 años fue declarado culpable el pasado 25 de marzo, acusado de recibir fondos del régimen libio de Muamar el Gadafi para financiar la campaña que lo llevó a la presidencia entre 2007 y 2012. Sarkozy argumentó que la investigación se basa en "un documento cuya falsedad ya ha sido demostrada".

Cuando recibió la condena, salió de su casa acompañado por su esposa, Carla Bruni, a quien abrazó antes de subirse a la patrulla que lo llevó hasta La Santé. Cientos de seguidores lo esperaron para saludarlo. Poco después, el vehículo atravesó las puertas de la prisión.

La cárcel en la que se encontraba Nicolas Sarkozy

La cárcel de La Santé fue fundada en 1867 y se encuentra en el corazón de París. Por sus celdas pasaron dictadores, espías, criminales de guerra y terroristas. Por décadas fue considerada la prisión de las élites, y hasta 2019 contaba con un sector reservado para prisioneros VIP que necesitaban medidas de seguridad especiales.

El edificio se renovó entre 2014 y 2019. Actualmente tiene 1.000 celdas individuales, zonas de talleres, un centro médico y áreas de recreo separadas por niveles de seguridad. Sigue siendo una de las cárceles más vigiladas de Francia, con fuertes medidas de seguridad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El museo había protegido sus tesoros con una contraseña absurda.

Falla de seguridad: la absurda clave que posibilitó el robo del Museo del Louvre en París

Shein abrió las puertas de su local en París este miércoles.

En medio del escándalo, Shein abrió su tienda física en París

Shein, en el ojo de la tormenta a pocos días de la apertura de su primer local físico en Francia.

Escándalo en Shein: denunciaron la venta de muñecas sexuales con rasgos infantiles

El gobierno francés anunció que habrá una investigación judicial.

Francia amenaza con prohibir Shein por vender muñecas sexuales con aspecto infantil

El botín robado en el Museo del Louvre sigue sin aparecer.

Robo en el Museo del Louvre: dos de los sospechosos son una pareja con hijos

El hecho se produjo por la explosión de un auto.

Nueva Delhi: al menos ocho muertos por la explosión de un auto en una zona turística

Rating Cero

The White Lotus tendrá cuarta temporada tras los pedidos de la audiencia.

HBO Max prepara el estreno de The White Lotus: dónde estará situada y quién podría volver

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Darío Barassi no seguirá al frente de ¡Ahora caigo!﻿ y lo reemplazará un extranjero.

Darío Barassi no sigue en El Trece: quién lo reemplazará y con qué programa

Wanda Nara exige una deuda multimillonaria a Mauro Icardi.

Se filtró la deuda de Mauro Icardi con Wanda Nara: supera los $200 millones

Disney+ confirmó la llegada de una serie spin-off﻿ de El encargado.
play

Disney+ anunció una spin-off de El encargado: qué personaje tendrá su propia serie

últimas noticias

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia.

Francia: Nicolas Sarkozy dejó la cárcel y está en libertad condicional tras 20 días en prisión

Hace 11 minutos
Problemas para Racing: la justicia ratificó la clausura del Cilindro y le exigió nuevos protocolos de seguridad

Problemas para Racing: la justicia ratificó la clausura del Cilindro y le exigió nuevos protocolos de seguridad

Hace 16 minutos
The White Lotus tendrá cuarta temporada tras los pedidos de la audiencia.

HBO Max prepara el estreno de The White Lotus: dónde estará situada y quién podría volver

Hace 52 minutos
Independiente le ganó a Deportivo Riestra.

Triunfo agónico de Independiente: le ganó 1-0 a Deportivo Riestra y sigue con chances de entrar a la Copa Sudamericana 2026

Hace 53 minutos
Horóscopo de hoy, martes 11 de noviembre.

Horóscopo de hoy, martes 11 de noviembre

Hace 1 hora