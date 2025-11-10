Darío Barassi no sigue en El Trece: quién lo reemplazará y con qué programa El conductor deja la pantalla del segundo canal con más rating en la televisión y lo sustituirá un inexperimentado.







Darío Barassi no seguirá al frente de ¡Ahora caigo!﻿ y lo reemplazará un extranjero. Captura El Trece

El conductor Darío Barassi no sigue en El Trece y será reemplazado por una nueva edición de The Balls, el ciclo que presentó Guido Kaczka y que ya no es presentado por él, sino que una figura extranjera ocupará su lugar y será su debut en este rol en búsqueda de rating.

A través de su cuenta de X, el periodista Agustín Rey de Radio 10 fue quien se encargó de revelar la noticia: "Benjamín Vicuña conducirá The Balls en las tardes de El Trece reemplazando el horario que deja Darío Barassi con ¡Ahora caigo! que se despide el 19 de diciembre". De esta manera, se trata de la primera experiencia del actor chileno como conductor.

Por otro lado, Rey agregó: "No está confirmada la fecha de estreno, pero quienes vieron los ensayos dicen que la rompe en el formato que hizo Guido (Kaczka)". Así, Vicuña tendrá la oportunidad de ponerse al frente del prime time del canal y estará encargado de ir en búsqueda de buenos números de rating en su primera experiencia.

Benjamín Vicuña conducirá #TheBalls en las tardes de eltrece reemplazando el horario que deja Darío Barassi con #AhoraCaigo que se despide el 19 de diciembre.

No está confirmada la fecha de estreno pero quiénes vieron los ensayos dicen que la rompe en el formato que hizo Guido.



No está confirmada la fecha de estreno pero quiénes vieron los ensayos dicen que la rompe en el formato que hizo Guido. pic.twitter.com/uA5zLylRnr — Agus Rey (@agus_rey) November 7, 2025 Por el lado de Darío Barassi, se desconoce cuál será su nuevo rol laboral y, por el momento, su contrato con El Trece no sería renovado, por lo que a partir del 1 de enero de 2026 sería agente libre para negociar con otro canal. A sus 42 años, podría optar por dedicarse tiempo completo a la actuación, como son los casos de sus participaciones en El encargado, C.H.U.E.C.O. y Gutiérrez is Mai Neim.

