El Tren Sarmiento no brinda servicios durante el fin de semana: cuándo volverá a funcionar

Trenes Argentinos confirmó que la medida se tomó con el fin de realizar trabajos de obras de novación de vía, señalamiento, obras en estaciones y tareas en pasos bajo a nivel. Tampoco funciona el tren Mitre.

La línea del Tren Sarmiento permanecerá interrumpida por completa durante el fin de semana largo por obras de infraestructura.

Según informó Tren Argentinos se realizará una renovación de vías, señalamiento, obras en estaciones y tareas en paso bajo a nivel , en el tramo del servicio Once – Moreno. “Recordá que hasta el domingo12, el ramal Once- Moreno estará interrumpido por distintos trabajos, e el marco de la Emergencia Ferroviaria” , anunciaron en las redes sociales.

La medida coincide con el feriado por el Día de la Independencia y con el esquema especial de circulación que suele aplicarse en los feriados nacionales por la menor cantidad de pasajeros. De igual modo, desde Trenes Argentino diseñaron un plano para una alternativa de viajes donde se podrá realizar combinación de colectivos para llegar al destino estimado.

Trabajamos en la renovación del sistemas de señales y en obras civiles en estaciones del #TrenSarmiento Recordá que hasta el domingo 12/7 el ramal Once - Moreno estará interrumpido por distintos trabajos en simultáneo en zona de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria. pic.twitter.com/J1vGBCk3Ck

“Se trata de tareas urgentes y fundamentales para incrementar los niveles de seguridad operacional y la confiabilidad del servicio enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria”, explicaron desde Trenes Argentinos Operaciones.

El ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá interrumpido hasta el domingo 12 de julio por obras de renovación de infraestructura que lleva adelante Trenes Argentinos. Mientras que, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre continuarán prestando servicio con un recorrido limitado entre Belgrano R y sus respectivas terminales.

Según informó la empresa, durante la suspensión se avanzará con la instalación del primer aparato de vía correspondiente a la obra integral de renovación de infraestructura. La complejidad de los trabajos requiere una ventana de ejecución más amplia que los habituales cortes nocturnos.

"La renovación integral de los 40 kilómetros de vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio", indicaron desde Trenes Argentinos.

Tren Sarmiento: cómo funcionará el servicio

La línea Sarmiento también permanecerá interrumpida entre Once y Moreno hasta el domingo 12 de julio por obras de infraestructura. Sin embargo, los ramales diésel funcionarán con normalidad durante el fin de semana largo y el servicio habitual se reanudará el lunes 13 de julio.

"Trenes Argentinos lleva adelante una serie de trabajos, impulsados por la Secretaría de Transporte, para intervenir los componentes críticos de un sistema que acumulaba años de deterioro y falta de mantenimiento, estableciendo prioridades y orientando los recursos hacia las áreas más sensibles para la seguridad y la operación ferroviaria", señaló la empresa en un comunicado.