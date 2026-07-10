10 de julio de 2026 Inicio
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Qué ramales del tren Mitre circulan durante el fin de semana largo

Trenes Argentinos confirmó que los servicios sufrirán una modificación por trabajos de vía, señalamiento y obras en pasos bajo a nivel. Mientras que el Sarmiento no funciona.

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Cómo funcionará el tren Sarmiento y el Mitre.

Cómo funcionará el tren Sarmiento y el Mitre.

Télam

El ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá interrumpido hasta el domingo 12 de julio por obras de renovación de infraestructura que lleva adelante Trenes Argentinos. Mientras que, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre continuarán prestando servicio con un recorrido limitado entre Belgrano R y sus respectivas terminales.

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Según informó la empresa, durante la suspensión se avanzará con la instalación del primer aparato de vía correspondiente a la obra integral de renovación de infraestructura. La complejidad de los trabajos requiere una ventana de ejecución más amplia que los habituales cortes nocturnos.

"La renovación integral de los 40 kilómetros de vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio", indicaron desde Trenes Argentinos.

Tren Sarmiento: cómo funcionará el servicio

La línea Sarmiento también permanecerá interrumpida entre Once y Moreno hasta el domingo 12 de julio por obras de infraestructura. Sin embargo, los ramales diésel funcionarán con normalidad durante el fin de semana largo y el servicio habitual se reanudará el lunes 13 de julio.

"Trenes Argentinos lleva adelante una serie de trabajos, impulsados por la Secretaría de Transporte, para intervenir los componentes críticos de un sistema que acumulaba años de deterioro y falta de mantenimiento, estableciendo prioridades y orientando los recursos hacia las áreas más sensibles para la seguridad y la operación ferroviaria", señaló la empresa en un comunicado.

Las tareas previstas incluyen el recambio de aparatos de vía en Caballito, el acondicionamiento del sistema de señales en Liniers, la modernización de las mesas de mando y de los cambios de vía en las estaciones Castelar, Haedo y Moreno, además del reemplazo del cableado de señalización en el puente Reconquista, en Paso del Rey. También continúan las obras de puesta en valor de las estaciones Morón y Ramos Mejía, con trabajos de renovación en los edificios principales, baños, accesos, andenes e instalaciones eléctricas, sanitarias y de iluminación.

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