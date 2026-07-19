Cientos de fieles hicieron fila para agradecerle y pedirle a San Expedito por la Selección antes de la final del Mundial 2026

pBajo la lluvia y el frío, más de tres cuadras de personas se congregaron este domingo en el Santuario San Expedito, en la parroquia Nuestra Señora de Balvanera.

Cientos de fieles hicieron fila en San Expedito para pedir y agradecer por la Selección antes de la final del Mundial 2026

En la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, cientos de fieles volvieron a colmar este domingo el Santuario San Expedito , ubicado en la parroquia Nuestra Señora de Balvanera, donde se registraron más de tres cuadras de fila pese a la llovizna y las bajas temperaturas que se vivían al mediodía en la Ciudad de Buenos Aires.

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Como ocurre cada 19 de julio, los devotos se acercaron para agradecer los favores recibidos y realizar nuevos pedidos al santo de las causas urgentes. Sin embargo, en esta oportunidad, gran parte de las plegarias estuvieron dirigidas a la Selección argentina, que horas más tarde disputará la final de la Copa del Mundo frente a España en Nueva York.

"Vengo a agradecer y a pedir que Argentina salga campeón", expresó un hombre oriundo de Adrogué mientras aguardaba su turno para ingresar al santuario. Los testimonios fueron recogidos por el periodista Claudio Cardoso durante un móvil en C5N .

Otra mujer sostuvo: "Primero quiero agradecerle por hasta donde llegamos y pedirle por el día de hoy" . A su vez, una fiel, visiblemente emocionada, afirmó: "Venimos con lluvia y frío. Hay que agradecer. Es un día muy especial".

La expectativa por el encuentro decisivo también quedó reflejada en otros testimonios. "Por la Selección hacemos todo. Estos pibes son todo lo que está bien" , señaló una mujer, mientras otra aseguró con optimismo: "Argentina va a traer la copa".

Entre los presentes también estaba un hombre completamente mojado por la lluvia, que destacó su devoción: "Estoy empapado, mojado, pero con fe. Vengo todos los 19. Vengo a pedir, a agradecer, que acompañen a Messi. Estamos todos con él. Es un equipo que se metió en el corazón de todos los argentinos. Estoy muy confiado y agradecido".

Otra de las fieles remarcó que, más allá del resultado, el plantel ya dejó una huella. "Esperamos poder traer la copa. Es un día muy especial, pero ganando o no este equipo nos ha dado muchas alegrías", expresó.

En el mismo sentido, una mujer concluyó: "Hay que disfrutar. Messi y la Selección nos han dado toda la felicidad del mundo. Sabía que podíamos llegar a la final porque los jugadores nos transmiten esa confianza. Hay que apoyarlos hasta el final".

¿Quién es San Expedito y por qué cada 19 de julio miles de fieles lo visitan?

San Expedito es considerado por la tradición católica como el patrono de las causas urgentes, difíciles e imposibles. Su figura es una de las más populares entre los fieles argentinos, que cada día 19 de cada mes, y especialmente el 19 de julio, se acercan al santuario de Balvanera para agradecer los favores recibidos y presentar nuevas intenciones.

Los devotos le atribuyen ayuda en cuestiones vinculadas con la salud, el trabajo, la economía, los estudios y los problemas familiares. En esta ocasión, la cercanía de la final del Mundial hizo que muchas de las oraciones también estuvieran dedicadas a la Selección argentina, con pedidos para que Lionel Messi y el equipo puedan conquistar una nueva Copa del Mundo.