Cambia la VTV: qué debés saber sobre el pago en Buenos Aires a partir de marzo 2026 Nuevas condiciones impactan en los conductores. El sistema busca mayor organización en la atención. Por + Seguir en







Este cambio se realizó para optimizar el funcionamiento del sistema.

La provincia de Buenos Aires implementa un cambio en el sistema de pago de la verificación vehicular.

Los conductores deberán abonar el trámite antes de asistir al turno asignado.

El objetivo oficial es agilizar la atención y reducir demoras en las plantas.

Las multas por circular sin el control vigente pueden alcanzar valores elevados. La verificación obligatoria para vehículos en la provincia de Buenos Aires incorpora una modificación relevante desde el mes de marzo, especialmente en lo que respecta a la forma de abonar el trámite. La medida impacta directamente en quienes deban realizar el control técnico.

Este ajuste forma parte de una estrategia impulsada por el Ministerio de Transporte para optimizar el funcionamiento del sistema. Con esta actualización, se busca mejorar la organización en las plantas verificadoras y evitar demoras en la atención diaria.

En este nuevo esquema, los conductores deberán adaptarse a un procedimiento distinto al habitual, lo que implica prestar atención a los pasos previos antes de asistir al turno asignado.

vtv inspección.jpg Cómo es la nueva forma de pago de la VTV El principal cambio consiste en que el pago deberá realizarse de manera anticipada al momento de reservar el turno online. Esto implica que ya no será posible abonar el trámite directamente en la planta el día de la revisión.

Según se informó desde el sistema oficial, “la mayoría de las plantas funcionan con sistema prepago”. De esta manera, los usuarios deben completar el pago previamente a través de la web, utilizando tarjeta de débito, crédito o código QR.