Cambia el clima y hay alertas amarillas por vientos y tormentas: cuándo llega la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos para once provincias por distintas inclemencias atmosféricas. Qué precauciones tomar.

Comienza una semana en la que, si bien casi no hay pronóstico de calor extremo, sí hay varios fenómenos que golpearan a varias partes del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para once provincias por tormentas y vientos .

El organismo lanzó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, centro de Salta, Tucumán, sudeste de Catamarca, sur y oeste de Santiago del Estero, sudeste de La Rioja, centro y norte de San Luis y sudoeste y norte de Córdoba .

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos , frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , que pueden ser superados en forma puntual.

Además, hay aviso amarillo por vientos para el sudoeste de Chubut, sur y oeste de Santa Cruz y la isla de Tierra del Fuego , con vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por calor extremo Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Tilcara, Tumbaya, Yavi y la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano en Jujuy , más la prepuna de Iruya, Orán y Santa Victoria, en Salta .

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

El calor extremo afectará al rincón noroeste del país.

El pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada cálida y agradable para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo descubierto y el termómetro oscilando entre 22° y 31°, con vientos moderados del norte que irán rotando al noroeste.

El panorama se mantendrá durante la semana, con la interrupción de algunas precipitaciones el miércoles que ayudarían a bajar un poco la temperatura.