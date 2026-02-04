4 de febrero de 2026 Inicio
Sigue la ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires, pero llega el alivio: a qué hora llueve y cuándo baja la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso por altas temperaturas en nueve distritos, a la vez que hay amenaza de lluvias y tormentas en ocho provincias.

La temperatura inicia un leve descenso en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, aunque persiste la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por calor extremo tanto allí como en otros ocho distritos, mientras hay aviso del mismo color en ocho provincias por lluvias y tormentas.

Se registraron lluvias en el AMBA.
Fuertes tormentas en el AMBA: cuándo deja de llover y vuelven a subir las temperaturas

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur y este de San Luis, oeste de Buenos Aires y la totalidad del territorio de La Pampa. También hay alerta por lluvias en la zona montañosa de Neuquén, sudoeste de Chubut y el noroeste y la costa de Santa Cruz.

Desde el SMN recomiendan desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por calor extremo, que abarca a Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, sudeste de Santiago del Estero, este de Chaco, este de Formosa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y oeste, noroeste y este de la provincia de Buenos Aires.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.

Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas

El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas:

  • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerir frutas y verduras.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
    • Solicitar de inmediato asistencia médica.
    • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Alerta amarilla por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo parcialmente cubierto y el termómetro oscilando entre 23° y 32°, con vientos moderados del este y una leve probabilidad de precipitaciones hacia la tarde.

La temperatura tuvo su pico semanal el martes, y las máximas ya se encuentran en descenso, con una caída más pronunciada tras las lluvias del jueves que abrirán la puerta a un fin de semana agradable.

