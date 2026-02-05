Entra un frente frío a la Ciudad de Buenos Aires y llegan las lluvias: cuándo baja la temperatura

Tras varios días de alertas por calor extremo, llega el tan esperado alivio término con precipitaciones que se extenderán durante el día.

La lluvia, protagonista de la jornada en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Tras una semana caliente, que inició con temperaturas de 36 grados, llega este jueves el tan esperado alivio térmico a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores , con lluvias y descenso de los termómetros, escenario que se repite en varias provincias, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir alertas por tormentas, a la vez que lanzó aviso amarillo en siete distritos por calor extremo .

El organismo lanzó alerta amarilla por tormentas para una franja de territorio que comienza en Jujuy y baja por el centro de Salta, Tucumán, centro y sudeste de Catamarca, oeste de Santiago del Estero, centro y sur de La Rioja, Córdoba, noreste de San Luis, sudeste de Santa Fe y noroeste de Buenos Aires .

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos , frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm , que pueden ser superados en forma puntual.

Desde el SMN recomiendan desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por calor extremo para el sudeste de Formosa, este de Chaco, oeste de Corrientes (más el departamento Monte Caseros), norte de Santa Fe, sudeste de Santiago del Estero, oeste de Entre Ríos y la zona de la bahía de Samborombón en la provincia de Buenos Aires .

Este jueves es una jornada con tormentas en buena parte del país.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

clima servicio meteorologico nacional smn alertas calor 5 febrero 2026 Hay alerta amarilla por calor extremo sobre siete provincias. SMN

Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas

El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas:

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: Solicitar de inmediato asistencia médica. Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.



Alerta amarilla por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada húmeda para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con lluvias que irán en aumento hacia la tarde, con el termómetro oscilando entre 23° y 31°, con vientos moderados que irán rotando entre el sudoeste y el sudeste al sur.

El viernes ya se asentaría el espero alivio térmico, con una máxima prevista de 29°, que abre la puerta a un fin de semana soleado y agradable.