Domingo con tormentas: hay alerta amarilla en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos por temporales de variada intensidad, acompañados por fuertes vientos, para el cierre de una semana que tuvo de todo.

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para este domingo.

En el cierre de una semana que tuvo un amplio abanico de fenómenos climáticos en todo el país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas, calor extremo y vientos en siete provincias.

El organismo lanzó alerta amarilla por tormentas para el centro de Mendoza, sur de San Luis, La Pampa, sudoeste de Buenos Aires, centro y sur de Río Negro y la zona de mesetas y costa de Chubut .

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos , frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , que pueden ser superados en forma puntual.

Además, la zona baja de Malargüe, en Mendoza, está bajo aviso amarillo por viento zonda , con vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por calor extremo para Eldorado, Iguazú y las zonas bajas de General Manuel Belgrano y Montecarlo, en Misiones .

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

El pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada cálida y agradable para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo descubierto y el termómetro oscilando entre 22° y 31°, con vientos moderados del norte que irán rotando al este.

El panorama se mantendrá durante la semana, con una nubosidad en aumento que tendrá su punto cúlmine el jueves, con unas ligeras precipitaciones.