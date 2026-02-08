8 de febrero de 2026 Inicio
Domingo con tormentas: hay alerta amarilla en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos por temporales de variada intensidad, acompañados por fuertes vientos, para el cierre de una semana que tuvo de todo.

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para este domingo.

En el cierre de una semana que tuvo un amplio abanico de fenómenos climáticos en todo el país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas, calor extremo y vientos en siete provincias.

Las inundaciones afectaron Salta.
Inundaciones en Salta: al menos 200 evacuados y ríos desbordados por un temporal histórico

El organismo lanzó alerta amarilla por tormentas para el centro de Mendoza, sur de San Luis, La Pampa, sudoeste de Buenos Aires, centro y sur de Río Negro y la zona de mesetas y costa de Chubut.

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Además, la zona baja de Malargüe, en Mendoza, está bajo aviso amarillo por viento zonda, con vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Seis provincias están bajo alerta por vientos y tormentas.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por calor extremo para Eldorado, Iguazú y las zonas bajas de General Manuel Belgrano y Montecarlo, en Misiones.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Una porción del norte de Misiones sufrirá una jornada de calor extremo este domingo.

El pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada cálida y agradable para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo descubierto y el termómetro oscilando entre 22° y 31°, con vientos moderados del norte que irán rotando al este.

El panorama se mantendrá durante la semana, con una nubosidad en aumento que tendrá su punto cúlmine el jueves, con unas ligeras precipitaciones.

Sigue el calorcito en la Ciudad de Buenos Aires pero sin los días extremos del comienzo de la semana que termina este domingo.

