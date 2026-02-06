6 de febrero de 2026 Inicio
Drástico cambio del pronóstico del tiempo: llega el alivio con algunas lluvias y tormentas

El ingreso de un frente frío en la zona central del país sacudió el termómetro, por lo que se esperan tormentas de variada intensidad.

Alivio de las altas temperaturas

Alivio de las altas temperaturas, pero con algunas lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de avisos de alerta amarilla por tormenta para la zona del norte del país. En la zona centro, en tanto, llegó el alivio por el ingreso frente frío que provocó el descenso de las temperaturas.

La lluvia, protagonista de la jornada en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
Este viernes, la Ciudad de Buenos Aires y la zona del AMBA amanecieron con temperaturas muy por debajo a las usuales en verano, que rondaron los 18° y 19°. Con un porcentaje de humedad menor al 65%, se siente un clima más amable con una máxima que llegará a los 29°.

Para el fin de semana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, superando los 30° y con el cielo despejado y con muy poca presencia de nubes.

Pero atención norte argentino: las tormentas que se sintieron entre miércoles y jueves, producto del frente frío, se trasladarán hacia la zona norte del país, donde hay una alerta amarilla por tormentas que se extenderá a lo largo de este viernes.

Cuáles son las provincias afectadas por la alerta amarilla

Se espera que las áreas afectadas presenten tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

  • Tucumán: toda la provincia
  • Catamarca: Zona montañosa de Andalgalá - Zona montañosa de Santa María - Zona montañosa de Chicligasta - Zona montañosa de Juan Bautista Alberdi - Zona montañosa de Lules - Zona montañosa de Monteros - Zona montañosa de Río Chico - Zona montañosa de Tafí Viejo - Zona montañosa de Tafí del Valle
  • Jujuy: Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera - Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate - Lerma - Valles de San Carlos
  • Salta: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario

