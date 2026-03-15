15 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Cada cuánto se debe hacer la VTV tras los cambios en el trámite en abril 2026

La normativa actualiza los plazos obligatorios para las revisiones mecánicas. También habilita nuevos establecimientos para realizar las inspecciones.

Por
Con el nuevo decreto

Con el nuevo decreto, se extendieron los plazos para realizar la primera inspección técnica en los vehículos nuevos. 

  • El Gobierno modificó las reglas de la Verificación Técnica Vehicular mediante un decreto que introduce nuevos plazos para los controles.
  • Los autos 0 km ya no deberán realizar la inspección a los tres años, sino recién a los cinco desde el patentamiento.
  • Los vehículos con menos de diez años pasarán a revisarse cada dos años en lugar de hacerlo de manera anual.
  • También se habilita a más establecimientos a realizar la inspección, ampliando la oferta de talleres disponibles.

El sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá nuevas reglas a partir de una reforma impulsada por el Gobierno nacional. Entre los cambios más relevantes se encuentran las modificaciones en los plazos obligatorios para realizar la revisión mecánica de los autos.

Tres personas de una misma familia fallecieron en un choque frontal en Bovril.
Te puede interesar:

Accidente fatal en Entre Ríos: tres integrantes de una familia murieron tras un choque frontal

La medida forma parte de un proceso de actualización del sistema que busca modificar distintos aspectos del trámite. Además de ajustar la frecuencia de los controles, la normativa introduce cambios en quiénes pueden realizar las inspecciones y elimina algunas exigencias administrativas que estaban vigentes hasta ahora.

Estas modificaciones repercuten en los conductores, ya que les modifica el calendario de revisiones técnicas y amplían las opciones disponibles para cumplir con el control obligatorio del vehículo.

Mecanico

Cada cuánto tiempo habrá que chequear el auto tras los cambios en la VTV

Con el nuevo decreto, se extendieron los plazos para realizar la primera inspección técnica en los vehículos nuevos. Los autos 0 km deberán efectuar su primer control recién a los cinco años desde el momento del patentamiento, cuando anteriormente el trámite se exigía a partir del tercer año.

En el caso de los vehículos que tienen menos de diez años de antigüedad, la verificación dejará de ser anual. A partir de la reforma, estos autos deberán pasar por la revisión técnica cada dos años.

VTV

Otro cambio importante está vinculado con los lugares habilitados para realizar la inspección. La normativa elimina la exclusividad que tenían los centros tradicionales de VTV y permite que concesionarias, importadores y talleres mecánicos con el equipamiento necesario también puedan llevar adelante los controles.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, destacó que la reforma introduce modificaciones relevantes en el sistema. Según explicó, “primero extendía los plazos para las VTV, básicamente indicando que no era necesaria en los primeros cinco años de un 0Km (y luego solo cada dos años hasta los 10 años)”, además de permitir que cualquier taller con el equipamiento adecuado pueda realizar la inspección.

Noticias relacionadas

El boliche donde ocurrió el crimen fue clausurado.

Puerto Madryn: un adolescente murió apuñalado durante una pelea en un boliche

Una mujer proveniente de Nueva Zelanda se sorprendió al ver un sifón de soda y compartió su reacción

Una neozelandesa se volvió viral tras sorprenderse con los sifones de soda de Argentina: qué hizo

La historia del duro momento personal que está viviendo el reconocido actor estadounidense

Fue actor de Grey's Anatomy pero un diagnóstico inesperado lo dejó en silla de ruedas: qué le sucedió

Zygmunt Bauman, el pensador del siglo XX que creó el concepto de modernidad líquida 

Zygmunt Bauman, filósofo: "Una vida con sentido no garantiza felicidad, pero..."

play

Mientras en Tucumán bajó el agua y las familias vuelven a sus casas, las inundaciones se trasladan a Santiago del Estero

Después del fin de semana largo de marzo 2026, abril comienza con más feriados.

Después del fin de semana largo de marzo 2026, abril comienza con más feriados: cómo queda el calendario

Rating Cero

La nueva entrega adaptará el arco de Alabasta, uno de los más importantes del manga.

Netflix: esto es todo lo que se sabe sobre la temporada 3 de One Piece

Meghan Markle y el príncipe Harry: ¿alejados de la familia Real?

Meghan Markle respondió a los rumores de separación ante el Príncipe Harry con un video particular

Una pareja explosiva (conocida en inglés como Rush Hour) es una clásica comedia de acción de 1998 que sigue la forzada alianza entre dos policías con estilos totalmente opuestos. 
play

Cuál es la trama de Una pareja explosiva, la película de los 90 que llegó a Netflix y es furor

Además del estreno de la nueva temporada, la franquicia seguirá creciendo. Los productores confirmaron que habrá una precuela centrada en Sarah Jensen y Everett Reid, los padres de Mel.
play

Esta serie furor de Netflix estrenó su séptima temporada y ya es tendencia: de cuál se trata

play

Así detuvieron al mánager de la ex-Gran Hermano denunciada por viuda negra

Su estilo se caracteriza por apostar a transformaciones frecuentes.

Guillermina Valdés sorprendió con su impresionante transformación: este es su nuevo look

últimas noticias

Gustavo Petro anunció que Colombia y Venezuela solicitarán su ingreso como miembros plenos al Mercosur.

Colombia y Venezuela formalizaron su intención de sumarse al Mercosur

Hace 47 minutos
En enero de 2026, el aumento de accidentes con UTV en la Costa Atlántica reavivó el debate sobre su seguridad y uso. 

Otra víctima de los UTV: una adolescente volcó su vehículo todo terreno y murió en Córdoba

Hace 1 hora
La nueva entrega adaptará el arco de Alabasta, uno de los más importantes del manga.

Netflix: esto es todo lo que se sabe sobre la temporada 3 de One Piece

Hace 1 hora
Horóscopo de mitad de mes: ¿cómo impacta en todos los signos el Sol junto a Marte y Mercurio en Piscis?

Horóscopo de mitad de mes: cómo impacta en todos los signos el Sol junto a Marte y Mercurio en Piscis

Hace 1 hora
Meghan Markle y el príncipe Harry: ¿alejados de la familia Real?

Meghan Markle respondió a los rumores de separación ante el Príncipe Harry con un video particular

Hace 1 hora