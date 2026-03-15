Cada cuánto se debe hacer la VTV tras los cambios en el trámite en abril 2026

La normativa actualiza los plazos obligatorios para las revisiones mecánicas. También habilita nuevos establecimientos para realizar las inspecciones.

Con el nuevo decreto, se extendieron los plazos para realizar la primera inspección técnica en los vehículos nuevos.

El sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá nuevas reglas a partir de una reforma impulsada por el Gobierno nacional. Entre los cambios más relevantes se encuentran las modificaciones en los plazos obligatorios para realizar la revisión mecánica de los autos.

La medida forma parte de un proceso de actualización del sistema que busca modificar distintos aspectos del trámite. Además de ajustar la frecuencia de los controles, la normativa introduce cambios en quiénes pueden realizar las inspecciones y elimina algunas exigencias administrativas que estaban vigentes hasta ahora.

Estas modificaciones repercuten en los conductores, ya que les modifica el calendario de revisiones técnicas y amplían las opciones disponibles para cumplir con el control obligatorio del vehículo.

Con el nuevo decreto, se extendieron los plazos para realizar la primera inspección técnica en los vehículos nuevos. Los autos 0 km deberán efectuar su primer control recién a los cinco años desde el momento del patentamiento, cuando anteriormente el trámite se exigía a partir del tercer año.

En el caso de los vehículos que tienen menos de diez años de antigüedad, la verificación dejará de ser anual. A partir de la reforma, estos autos deberán pasar por la revisión técnica cada dos años.

VTV

Otro cambio importante está vinculado con los lugares habilitados para realizar la inspección. La normativa elimina la exclusividad que tenían los centros tradicionales de VTV y permite que concesionarias, importadores y talleres mecánicos con el equipamiento necesario también puedan llevar adelante los controles.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, destacó que la reforma introduce modificaciones relevantes en el sistema. Según explicó, “primero extendía los plazos para las VTV, básicamente indicando que no era necesaria en los primeros cinco años de un 0Km (y luego solo cada dos años hasta los 10 años)”, además de permitir que cualquier taller con el equipamiento adecuado pueda realizar la inspección.