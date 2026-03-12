12 de marzo de 2026 Inicio
Cambios en la VTV: cada cuánto es la revisión en autos 0 km y vehículos de hasta 10 años

Las modificaciones establecidas por el Gobierno tienen por objetivo simplificar los trámites para los conductores y fomentar la competencia en el sector, según el anuncio oficial.

Los cambios en la VTV se confirmaron a través de un decreto. 

Los cambios en la VTV se confirmaron a través de un decreto. 

  • A través de un decreto, se establecieron importantes cambios en la Verificación Técnica Vehicular.
  • Se extendió el plazo de gracia para los vehículos 0 km, los cuales ahora deberán realizar su primera inspección recién a los 5 años de su patentamiento inicial.
  • Si tienen entre 5 y 10 años de antigüedad, pasan a tener una vigencia de dos años en su verificación
  • La nueva normativa establece la desregulación de las tarifas del servicio y la eliminación del "Informe de Configuración de Modelo".

El Gobierno Nacional oficializó una profunda transformación en el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), modificando los tiempos de vigencia para los vehículos particulares, así como también la forma en que se habilitan los centros de control. Según el anuncio, esta medida busca simplificar los trámites para los conductores y fomentar la competencia en el sector.

A un año de la represión a Pablo Grillo, la familia exige que la Justicia investigue a los responsables políticos

Mediante la publicación del Decreto 139/2026, el Poder Ejecutivo rechazó un reclamo de los talleres contra un decreto de 2025 que flexibiliza los criterios para la realización de la verificación. De esta manera, ratificó la plena vigencia de los cambios introducidos por el Decreto 196/25.

Además del cambio en los plazos de verificación, también se eliminó el "Informe de Configuración de Modelo", un trámite que encarecía el proceso para quienes realizaban modificaciones menores en sus vehículos, obligándolos antes a una doble revisión.

Los cambios que hay en la VTV

vtv inspección.jpg

A través del Decreto 139/2026, se establecieron nuevas reglas que impactan directamente en la frecuencia con la que los propietarios deben asistir a las plantas verificadoras. Los puntos clave de la reforma son:

  • Los vehículos 0km ya no deberán realizar su primera revisión a los tres años. Con la nueva normativa, el plazo se estira hasta los 5 años desde su patentamiento inicial.
  • Aquellos rodados que tengan entre cinco y diez años de antigüedad ya no estarán obligados a la revisión anual. De ahora en más, el trámite será cada dos años.
  • Para las unidades que superen los 10 años de antigüedad, se mantiene la obligatoriedad de realizar el control de forma anual.
  • Se termina la exclusividad de los centros de inspección tradicionales. Ahora, las concesionarias oficiales y talleres mecánicos habilitados podrán realizar las verificaciones, siempre que cumplan con la maquinaria y requisitos técnicos exigidos.
  • Ya no se fijarán precios máximos ni mínimos. El costo del servicio quedará sujeto a la libre competencia entre los distintos centros verificadores.

