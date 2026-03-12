Cambios en la VTV: cada cuánto es la revisión en autos 0 km y vehículos de hasta 10 años

- A través de un decreto, se establecieron importantes cambios en la Verificación Técnica Vehicular.
- Se extendió el plazo de gracia para los vehículos 0 km, los cuales ahora deberán realizar su primera inspección recién a los 5 años de su patentamiento inicial.
- Si tienen entre 5 y 10 años de antigüedad, pasan a tener una vigencia de dos años en su verificación
- La nueva normativa establece la desregulación de las tarifas del servicio y la eliminación del "Informe de Configuración de Modelo".
El Gobierno Nacional oficializó una profunda transformación en el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), modificando los tiempos de vigencia para los vehículos particulares, así como también la forma en que se habilitan los centros de control. Según el anuncio, esta medida busca simplificar los trámites para los conductores y fomentar la competencia en el sector.