Búsqueda de Susana Cáceres: encontraron rastros que podrían pertenecer a la mujer desaparecida

Los perros están capacitados para hallar rastros odoríficos de una persona viva hasta 48 horas después de haber estado en un lugar. Se detuvieron en el interior de un vestuario precario perteneciente al predio, donde los investigadores creen que Cáceres durmió entre lunes y martes de esta semana.

La fiscal Luisa Pontecorvo ordenó la presencia de los peritos de la Policía Científica, quienes esta noche se encontraban en el lugar recolectando pruebas. "La estamos buscando con vida", aseguró a Télam una fuente cercana a la investigación, que también relevará las cámaras de seguridad de la zona.

Susana Cáceres fue vista por última vez la madrugada del miércoles 9 de noviembre en el barrio de Mariló, en Moreno, y vestía un short de jean azul y zapatillas negras. Testigos indicaron que la mujer estaba con unas personas a bordo de una camioneta, por lo que se secuestró el vehículo y fueron citados a declarar su expareja y los hermanos de ésta.

Detuvieron a la pareja de Susana Cáceres por tenencia de arma

Aunque no hay detenidos por el caso, la Justicia aprehendió a Alejandro Alberto Peralta, el exnovio de Susana Cáceres, por la tenencia de una pistola calibre .45 con la numeración limada. El fiscal Federico Soñora pidió convertir la aprehensión en detención ya que tiene un antecedente por robo agravado.

La prima de Cáceres contó que "se había separado y no trabajaba" y que "no tenía una buena relación con su ex". Sin embargo, los investigadores no tienen hasta el momento sospechas de alguien que la pudo haber lastimado o que tuviera que ver con su desaparición, concluyeron las fuentes.