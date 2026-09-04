4 de septiembre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto fue 9° en la la primera práctica libre del Gran Premio de Monza de Fórmula 1

El piloto de Alpine sacó provechó de las mejoras y cerró su pasada con un tiempo parcial de 1:24.028. Paul Aron, en reemplazo de Pierre Gasly, terminó apenas detrás del argentino, en el lugar 10°.

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Colapinto con el coche 43 de Alpine.

Colapinto con el coche 43 de Alpine.

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Monza de la Fórmula 1. El piloto argentino contará mejoras en su Alpine a partir de esta carrera, la decimotercera de la temporada 2026.

Los pilotos seguirán representando a Alpine.
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En la previa del Gran Premio de Italia, Pierre Gasly respaldó la permanencia de su compañero tras haber compartido 30 Grandes Premios juntos y consolidar una dinámica de trabajo clave para el desarrollo de Alpine. “Me alegro por Franco. Creo que estamos trabajando bien juntos en la manera en que estamos haciendo avanzar al equipo y en la dinámica que tenemos", destacó.

Además, el francés afirmó que "él ha aprendido mucho durante estos últimos dos años en la Fórmula 1 y espero que podamos seguir aportando puntos y ofreciendo el mejor rendimiento”.

El argentino, que estrenará mejoras en su monoplaza este fin de semana, se encuentra 12° en el Campeonato de Pilotos con 19 puntos detrás de los Racing Bulls de Arvid Lindblad (23) y a unas 25 unidades de distancia de su compañero Pierre Gasly, quien tiene 44.

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1

Viernes 4 de septiembre

  • Prácticas Libre 2 - 11 a 12 horas

Sábado 5 de septiembre

  • Práctica Libre 3 - 7.30 a 8.30 horas
  • Clasificación - 11 a 12 horas

Domingo 6 de septiembre

  • Carrera: 10 horas
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