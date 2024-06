Búsqueda de Loan: cómo será el operativo nocturno para tratar de encontrar al niño

Santiago del Estero: extorsionaba a su ex con difundir videos íntimos y fue detenido

"Estamos trabajando con la Alerta Sofía inmediatamente desde que se tomó conocimiento del caso. Se estableció un equipo de trabajo en la provincia con las autoridades que tienen a cargo la causa y se está buscando intensamente. La gendarmería comenzará el operativo de noche, como se hizo ayer", contó la mujer al tiempo que confirmó que los gendarmes estarán acompañados por la Policía Rural.

En este sentido, Risco pidió a la población que "deje agua y alimentos donde se hallaron las huellas por si Loan está deambulando". Además, añadió: "Si caminó todo esto, es porque está deshidratado".

Mariano Peña, hermano de Loan: "Lo único que queremos es encontrarlo y después saber qué pasó"

El hermano mayor del pequeño Loan Danilo Peña, Mariano, se acercó al centro de la búsqueda donde las fuerzas policiales están realizando los rastrillajes para dar con el paradero del pequeño de 5 años desaparecido el jueves pasado en Corrientes.

“Todavía no he podido hablar con los jefes de operativo, por eso vine para ver qué es lo que se encontró. Según lo que se dijo, encontraron huellas y vómitos, así que vine a verificar y que me digan qué es lo que pasa”, explicó el joven que, al igual que sus padres, intenta conseguir algún tipo de explicación sobre la desaparición de su hermanito.

El muchacho explicó en diálogo con Mariela López Brown por C5N que el jueves cuando no se supo más nada sobre el niño él no estuvo en el almuerzo ya que estaba trabajando, por eso ahora se acercó hasta el lugar donde se están realizando los procedimientos pertinentes para “hacer un montón de preguntas que me faltan, qué es lo que pasó, por qué…”.

En medio de las preguntas sin respuestas, Mariano dejó en claro que hasta el momento no quiere responsabilizar a nadie ya que es una persona que “respeta al otro lado de la familia” y, “hasta que no tenga un dato certero no puedo sospechar de nadie”.

Movilización de Red Solidaria en Plaza de Mayo

La ONG marchó en la tarde del lunes a Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida del menor de cinco años. Los manifestantes mostraron carteles con la cara de Loan y reclaman que se difunda en todo el país.