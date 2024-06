El pedido desesperado de los padres de Loan: "Si alguien lo tiene, que lo cuide y lo devuelva"

Búsqueda Loan Danilo Peña X: @MindefArg

En medio de la investigación, los padres del pequeño de tez trigueña, cabello negro y ojos oscuros, José y María explicaron que hasta el momento no tienen más novedades sobre el avance de la búsqueda.

“Estamos esperando a que nos digan algo. A noche vino el jefe de la Policía y nos dijo que encontraron las huellas y que hoy iban a seguir. Pero hasta este momento no vino nadie”, explicó el hombre en diálogo con la periodista Mariel López Brown en exclusivo para C5N.

Respecto al día de la desaparición el señor que está jubilado contó que estaban almorzando en la casa de su madre. “Cuando terminamos, todos se levantaron y salieron a jugar y de un momento a otro estaba otra pareja que nada que ver con nosotros. Llegó y preguntó qué hora es para ver el partido de River y nos dijo que capaz volvía y se fue. Nosotros lo acompañamos para que se fueron y la señora preguntó si Loan no estaba y yo les pregunté si él no estaba con ellos”, recordó.

En ese instante a José le pareció “raro” que se hayan ido a buscar naranjas porque “en la casa hay y nadie me preguntó si se lo podía llevar”. “Loan no conoce el lugar. Cuando empecé a buscarlo me lo crucé a mi cuñado y no podía entender cómo se había perdido. En total había 5 niños jugando con Loan”, remarcó.

Por su parte, María indicó que sospechan que al pequeño alguien se lo llevó, porque “no puede desaparecer tan rápido”. “A mí me parece algo raro porque en tanto tiempo Loan podría estar gritando, asustado, pero no se escucha nada. Era la primera vez que venía, no conocía el lugar”, agregó y reconoció que la zapatilla encontrada es de su hijo y aseguraron que la zapatilla la encontraron más o menos a 3 kilómetros de la casa de la mamá de José.

El pedido desesperado de los padres de Loan Danilo Peña

Los padres reconocieron que a Loan Danilo Peña “no le gusta estar encerrado, le gusta salir”. “Pero creo que cuando quedó solito se debió haber asustado y empezar a gritar. Se hubiera escuchado los gritos. Hay tres vecinos por acá y nadie escuchó nada”, remarcó José en C5N.

Cuando empezó la búsqueda José le preguntó a los vecinos si lo había visto y rápidamente se sumaron a buscar a Loan a caballo y a pie para encontrarlo. “Pedimos que aparezca Loan lo más pronto. Todo lo quieren, porque era travieso pero buenito, en 9 de julio todos lo quieren. A quien lo tiene le pedimos que lo cuiden, pero que lo devuelva, ¿para qué lo quieren ellos?”, agregó José y María pidió que “ojalá aparezca con vida y sano”.