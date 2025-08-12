12 de agosto de 2025 Inicio
Buscar trabajo en tiempos de crisis: cientos de jóvenes hicieron largas filas para encontrar un primer empleo

Una multitud concurrió este martes a la octava Expo Empleo del año, organizada por el Gobierno porteño en el barrio de Chacarita, para conseguir uno de los 450 puestos ofrecidos. Algunas personas llevan meses o incluso más de un año en búsqueda.

Los jóvenes debían preinscribirse para acudir a la feria.

Cientos de jóvenes acudieron este martes a la Expo Empleo Barrial en Chacarita e hicieron largas filas para poder aplicar a alguno de los 450 puestos de trabajo ofrecidos por 30 empresas, en un contexto donde muchos de ellos llevan meses o incluso más de un año en búsqueda laboral.

La octava Expo Empleo del año, organizada por la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña, se realizó en el complejo C Art Media. Los participantes debían completar un formulario de preinscripción para asegurarse de que sus perfiles se ajustaran a los puestos ofertados. Hay vacantes para todas las edades, incluso mayores de 45 años.

"El objetivo es reunir a quienes están ofreciendo un puesto laboral y quienes lo están buscando. Es la oportunidad de tener un cara a cara con las distintas empresas que están distribuidas en los stands", explicó la cronista Lucila Entin desde la feria para La Mañana por C5N.

"Tengo 24 años y estoy buscando cualquier cosa", contó una joven. "Busco hace dos años. Para independizarme necesito sí o sí algún laburo que sea más de un palo, y no se consiguen. Ofrecen menos de 600.000 por nueve horas y es imposible, o son turnos de 12 horas que no te permiten estudiar", señaló.

Enzo, de 27 años, llegó desde Tortuguitas con la esperanza de conseguir una oportunidad. "Estoy buscando hace unos meses ya y está difícil. Me enteré por redes sociales y estoy buscando de lo que haya: operario, seguridad", sostuvo.

"Soy de San Justo, hace dos meses que estoy sin trabajo", contó otro joven que se acercó a la Expo. "Me avisaron y vine para ver si podía conseguir trabajo de seguridad, cajero, ir viendo. La idea es entregarle CV a todas las empresas", anticipó.

Además de los jóvenes, también hay adultos con experiencia que buscan reinsertarse en el mercado laboral. "Vengo de San Antonio de Padua, tengo 40 años", se presentó una mujer. "Estoy abierta a todo: atención al cliente, cajera... Estoy sin trabajo hace casi un año, haciendo trabajitos freelance a través de internet, pero necesito algo para cubrir al menos la mitad del día en relación de dependencia. Espero tener suerte", concluyó.

