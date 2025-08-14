14 de agosto de 2025 Inicio
La extenista Mónica Seles confirmó que tiene una enfermedad sin cura: la explicación médica sobre la miastenia gravis

La ex número 1 del mundo y campeona de nueve torneos de Grand Slam reveló que descubrió el inconveniente mientras jugaba al tenis con sus sobrinos. Sin embargo, un tratamiento la ayuda a vivir una vida normal. ¿De qué se trata? ¿Es hereditaria?

Andrea Lonardi
Por
Andrea Lonardi
Seles anunció que padece miastenia gravis.

La extenista Mónica Seles, quien fuera número 1 del mundo y campeona de nueve torneos de Grand Slam, reveló que sufre una enfermedad que se llama miastenia gravis, la cual debe atender con tratamiento de por vida y genera una debilidad muscular. ¿De qué se trata?

Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis.
Con una novedad, se confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

Oriunda de Yugoslavia y nacionalizada estadounidense, Seles conmocionó al mundo en 1993 porque, mientras disputaba los cuartos de final del Citizen Cup, un aficionado se acercó hasta su banco y la atacó con un arma blanca. Aquel 30 de abril estaba en el segundo set frente a la búlgara Magdalena Maleeva y, durante un descanso, Günter Parche la atacó con un cuchillo por la espalda. Ella quedó hospitalizada y el agresor, detenido.

En cuanto a la actualidad, Seles brindó una entrevista con la agencia AP y contó que hace poco tiempo notó que algo andaba mal en su salud mientras disfrutaba de un día familiar: “Estaba jugando con niños y mi familia y no le daba a la pelota. Veía dos pelotas. Son síntomas que no deben ignorarse”.

Esto la llevó a consultar con especialistas, quienes le confirmaron que la miastenia gravis implica debilidad muscular y que debe estar en reposo y medicada. Ante esta situación, Seles explicó: “Me costó mucho aceptarlo y hablar de ello abiertamente, porque es muy difícil. Afecta mucho mi vida diaria. Cuando me diagnosticaron, pensé: ‘¡¿Qué?!’”.

Seles
En 1993 fue apuñalada por un aficionado durante un torneo.

Al contarlo, buscó “generar conciencia sobre lo que se conoce como MG. No puedo enfatizarlo lo suficiente, desearía que alguien como yo hablara al respecto”. Y analizó: “He enfrentado una dura competencia a lo largo de los años y ahora me enfrento a una nueva oponente: la miastenia gravis. Y como en todas mis batallas en la cancha de tenis, no me rendiré”.

Qué es la miastenia gravis, la enfermedad que sufre Mónica Seles

Ante esto, el médico neurólogo director del Instituto de Neurología de Buenos Aires (INBA), Alejandro Guillermo Andersson, de matrícula nacional 65.836, explicó que “la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que altera la comunicación entre los nervios y los músculos. El sistema inmune produce anticuerpos que bloquean o destruyen los receptores de acetilcolina, impidiendo que el impulso nervioso active el músculo”.

En tal sentido, lo que provoca “debilidad que empeora con el uso y mejora con el descanso. Puede afectar párpados, visión, habla, deglución, brazos, piernas y respiración. Es más frecuente en mujeres jóvenes y en hombres mayores de 50 años”.

A diferencia de algunas enfermedades de este tipo, el especialista aclaró que “no es hereditaria en el sentido clásico”. “En la mayoría de los casos aparece de forma esporádica, probablemente por una combinación de predisposición genética y factores desencadenantes como infecciones, estrés físico o emocional, u otras enfermedades autoinmunes. En algunos casos se asocia a alteraciones del timo, como tímoma o hiperplasia tímica”, agregó Andersson.

Esta enfermedad puede afectar a la vida deportiva. “El deporte de alto rendimiento exige fuerza, coordinación y resistencia, y la miastenia produce fatiga muscular que aumenta con el esfuerzo. En el tenis profesional, donde se necesitan movimientos explosivos y visión precisa, la debilidad ocular y de brazos o piernas puede limitar seriamente el rendimiento, sobre todo en partidos largos o entrenamientos intensos”.

Mónica Seles

La miastenia gravis no tiene cura, pero existe tratamiento efectivo. “Se utilizan medicamentos que mejoran la transmisión nerviosa (anticolinesterásicos), inmunosupresores para controlar la respuesta inmune y, en algunos casos, cirugía del timo. También se recurre a terapias rápidas como plasmaféresis o inmunoglobulinas en crisis graves”. Y aclaró que, “con tratamiento y controles adecuados, muchos pacientes llevan una vida prácticamente normal”.

