Con un póster del estilo de Hollywood, La Libertad Avanza convocó al acto en La Plata

La cuenta oficial del partido publicó una imagen de Javier Milei y los principales candidatos bonaerenses como los personajes de "Los indestructibles 2", la película de acción protagonizada por Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis, entre otros.

Milei es la figura central del poster

Milei es la figura central del poster, ubicado en el lugar de Stallone.

La cuenta oficial de La Libertad Avanza (LLA) en redes sociales invitó a sus seguidores al acto de lanzamiento de campaña en la provincia de Buenos Aires, que se realiza este jueves en el Club Atenas de La Plata, con un poster del estilo de Hollywood que incluye al presidente Javier Milei y los principales candidatos.

Esteban Bullrich, en desacuerdo con la alianza.
Esteban Bullrich criticó el acuerdo entre el PRO y LLA: "El partido que fundamos tenía infinitas diferencias con ellos"

Se trata de una versión editada de la imagen promocional de Los indestructibles 2, la famosa película de acción de 2012 protagonizada por estrellas del género como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Statham y Chuck Norris, entre otros.

Milei aparece en el centro del flyer, en el lugar que le corresponde a Stallone, rodeado por los ocho cabeza de lista de cada sección electoral: Diego Valenzuela (Primera Sección), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).

Los nueve estarán presentes este jueves desde las 17 en el Club Atenas, ubicado en la Avenida 13 entre 58 y 59. Está previsto que cada candidato haga una breve presentación de uno o dos minutos y, a continuación, el discurso de cierre estará a cargo del Presidente.

También se espera que participen del acto la secretaria general de la Presidencia y titular de LLA, Karina Milei; el principal candidato a diputado en las generales de octubre, José Luis Espert; y tres legisladores del PRO: Diego Santilli (hoy distanciado del espacio), Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi.

"En el corazón del kirchnerismo, vamos a dejar claro que la libertad avanza y no hay marcha atrás. Nunca más inseguridad. Nunca más abandono. Nunca más corrupción. Kirchnerismo nunca más", sostuvo la seccional La Plata de LLA en redes sociales.

