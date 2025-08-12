Crisis de consumo: empresas alimenticias presentaron balances con pérdidas millonarias en el primer semestre del año

Entre enero y junio, compañías como Mastellone registró números en rojo por $869 millones, frente a una ganancia de $77.887 millones en igual período del 2024. La dramática situación de Molinos Río de la Plata y Ledesma.

Las principales empresas alimenticias del país comienzan a sentir los rezagos de una crisis en el consumo que ya no puede esconderse en el gobierno de Javier Milei: presentaron balances en rojo en el primer semestre del año. Por ejemplo, entre enero y junio, Mastellone Hnos., la compañía dueña de La Serenísima registró pérdidas netas de $869 millones , frente a una ganancia de $77.887 millones en igual período del 2024.

“El consumo masivo mostró un comportamiento dispar. Mientras otros sectores crecieron con fuerza, nuestro mercado avanza más lentamente por el lento recupero del poder adquisitivo de la clase media y baja ”, señala la empresa láctea en su reseña presentada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El giro en el resultado del balance semestral se explica por los menores ingresos extraordinarios debido a diferencias de cambio y a un aumento en los costos financieros.

Lo curioso del balance refiere a que, pese a las pérdidas registradas, Mastellone logró incrementar 4,5% sus ventas en el mercado interno frente a un primer semestre 2024 marcado por la devaluación y los ajustes económicos que llevó al consumo de leche a una fuerte caída del 30% .

A su vez, entre junio y enero de este año, creció 2,2% su actividad exportadora , aunque con “una rentabilidad inicialmente muy baja” que empezó a mejorar hacia el cierre del junio.

Por su parte, Molinos Río de la Plata, perteneciente a Pérez Companc, registró una caída semestral del 19,7% en ingresos reales y no logró recuperar rentabilidad: según su último balance, entre enero y junio de 2025 acumuló una pérdida neta de $ 19.485 millones.

Pese a registrar un crecimiento del 1,9% de sus ventas el mercado local, los precios de venta se ajustaron apenas un 11,1% promedio, frente a una inflación de casi 40%.

Molinos

En su reseña, la empresa alimenticia destacó que, "ante un escenario de consumo aún deprimido, en el que las principales consultoras de mercado registraron una caída de 4,9% semestre contra semestre», se mantuvo el enfoque en preservar el posicionamiento de las marcas y ofrecer accesibilidad. Esa estrategia, según indicaron, permitió un “incremento generalizado en la participación de mercado” respecto a 2024.

Otras de las empresas afectadas por el plan económico de Milei fue Ledesma, que al igual que Molinos, tuvo un primer semestre con pérdidas por $19.000 millones de pesos.

El detalle marca que el pasivo registrado por la compañía fue de $19.193.554. "Esto se explica principalmente por la disminución en las ventas y en los márgenes, ya que los precios de la mayoría de los productos comercializados por la compañía no lograron acompañar el aumento de los costos", explicaron en el informe.