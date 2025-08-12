12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Crisis de consumo: empresas alimenticias presentaron balances con pérdidas millonarias en el primer semestre del año

Entre enero y junio, compañías como Mastellone registró números en rojo por $869 millones, frente a una ganancia de $77.887 millones en igual período del 2024. La dramática situación de Molinos Río de la Plata y Ledesma.

Por
Mastellone registró perdidas milonarias en el primer semestre del año. 

Mastellone registró perdidas milonarias en el primer semestre del año.  

Las principales empresas alimenticias del país comienzan a sentir los rezagos de una crisis en el consumo que ya no puede esconderse en el gobierno de Javier Milei: presentaron balances en rojo en el primer semestre del año. Por ejemplo, entre enero y junio, Mastellone Hnos., la compañía dueña de La Serenísima registró pérdidas netas de $869 millones, frente a una ganancia de $77.887 millones en igual período del 2024.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
Te puede interesar:

El dólar retrocede en la previa de la licitación del Tesoro

“El consumo masivo mostró un comportamiento dispar. Mientras otros sectores crecieron con fuerza, nuestro mercado avanza más lentamente por el lento recupero del poder adquisitivo de la clase media y baja”, señala la empresa láctea en su reseña presentada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El giro en el resultado del balance semestral se explica por los menores ingresos extraordinarios debido a diferencias de cambio y a un aumento en los costos financieros.

Mastellone

Lo curioso del balance refiere a que, pese a las pérdidas registradas, Mastellone logró incrementar 4,5% sus ventas en el mercado interno frente a un primer semestre 2024 marcado por la devaluación y los ajustes económicos que llevó al consumo de leche a una fuerte caída del 30%.

A su vez, entre junio y enero de este año, creció 2,2% su actividad exportadora, aunque con “una rentabilidad inicialmente muy baja” que empezó a mejorar hacia el cierre del junio.

Por su parte, Molinos Río de la Plata, perteneciente a Pérez Companc, registró una caída semestral del 19,7% en ingresos reales y no logró recuperar rentabilidad: según su último balance, entre enero y junio de 2025 acumuló una pérdida neta de $ 19.485 millones.

Pese a registrar un crecimiento del 1,9% de sus ventas el mercado local, los precios de venta se ajustaron apenas un 11,1% promedio, frente a una inflación de casi 40%.

Molinos

En su reseña, la empresa alimenticia destacó que, "ante un escenario de consumo aún deprimido, en el que las principales consultoras de mercado registraron una caída de 4,9% semestre contra semestre», se mantuvo el enfoque en preservar el posicionamiento de las marcas y ofrecer accesibilidad. Esa estrategia, según indicaron, permitió un “incremento generalizado en la participación de mercado” respecto a 2024.

Otras de las empresas afectadas por el plan económico de Milei fue Ledesma, que al igual que Molinos, tuvo un primer semestre con pérdidas por $19.000 millones de pesos.

El detalle marca que el pasivo registrado por la compañía fue de $19.193.554. "Esto se explica principalmente por la disminución en las ventas y en los márgenes, ya que los precios de la mayoría de los productos comercializados por la compañía no lograron acompañar el aumento de los costos", explicaron en el informe.

Noticias relacionadas

play

Dueños de carnicerías advierten sobre nueva suba de precios

Este beneficio busca incentivar el consumo en pequeños comercios y favorecer la economía barrial.

Cómo es el descuento de Cuenta DNI en comercios de cercanía que tiene un beneficio extra en agosto 2025

ARCA informa a los usuarios lo que ocurre si no hacen este tramite.

Atención monotributistas: esta es la sanción que te puede llegar de ARCA si no hiciste la recategorización

Anses informó quiénes cobran casi $50.000 extra este mes.

ANSES deposita casi $50.000: quiénes pueden acceder en agosto 2025

Anses explicó quiénes cobran $367.757 en agosto.

ANSES paga $367.757 hasta el 22 de agosto: quiénes pueden acceder

Anses explicó cuál es el grupo de AUH que puede cobrar un monto superior.

AUH de ANSES: un grupo puede cobrar un monto superior por mes

Rating Cero

“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo.
play

Tensión en La Voz Argentina 2025: Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo

El nuevo estreno que no te podés perder este mes.
play

Sigue respirando, la miniserie de solo 6 capítulos que te dejará sin palabras en Netflix: de qué se trata

Zac Efron siempre negó cambios estéticos y atribuyó su nueva fisonomía al crecimiento de sus músculos maseteros.

La impresionante transformación de Zac Efron: así fue su antes y después

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

Las emotivas palabras de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila Yankelevich: "Siempre juntos"

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

últimas noticias

play

La odisea de conseguir trabajo: cientos de jóvenes buscan su primer empleo

Hace 10 minutos
Las ampollas extraviadas de un lote de fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: localizaron las 232 ampollas extraviadas de un lote

Hace 28 minutos
La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

Hace 37 minutos
En junio de 2024, Milei y Noboa coincidieron en la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele en El Salvador.

Milei recibirá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Hace 46 minutos
“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Hace 52 minutos