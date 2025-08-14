Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo: "Steven Tyler no quiere salir de gira" El guitarrista y cofundador de la histórica banda estadounidense indicó el motivo del anuncio que se hizo a nivel mundial, y lo relacionó con el estado de salud de los integrantes, especialmente del cantante.







Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo.

La confirmación de que Aerosmith dejará de realizar giras ya fue informada a través de un comunicado, pero el guitarrista y cofundador de la banda, Joe Perry confirmó que es Steven Tyler el que no quiere viajar por razones de salud y preocupó a sus fanáticos. ¿Qué le pasó?

En agosto del 2024, la banda publicó: “Como ustedes lo saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para recuperar la voz que tenía antes de lesionarse. Le hemos visto luchar a pesar de tener a su lado al mejor equipo médico. Tristemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal”.

Sucede que, en 2023, Tyler sufrió una lesión en la garganta que obligó a cancelar la última gira mundial programada para 2024. En una entrevista de Perry para Wbur, enfatizó que la decisión no deja dudar: “Steven no quiere salir de tour”.

aerosmith3jpg.jpg Aerosmith hizo vibrar La Plata y los famosos dieron presente Los intérpretes de canciones como I don’t want to miss a thing, Dream on y Walk this way, entre otros, no volverán en el corto plazo con el objetivo de priorizar la salud de sus integrantes.

La lesión del artista no es algo nuevo porque en 2006 tuvieron que cancelar las fechas porque Tyler se sometió a una cirugía para corregir un vaso sanguíneo en sus cuerdas vocales.