Una miniserie con solo 6 capítulos y cargada de misterio está siendo el tema del momento en Netflix: cuál es

En el mundo del streaming, las producciones breves pero intensas suelen captar rápidamente la atención de los suscriptores. Tal es el caso de una reciente miniserie que, con apenas seis episodios, logró posicionarse como una de las más comentadas y vistas en la plataforma de Netflix.
Su trama, cargada de misterio y giros inesperados, ha generado debates en redes sociales y foros especializados. Con una propuesta compacta y envolvente, Sigue respirando se consolida como uno de los contenidos más atractivos del momento dentro del catálogo global.
Sinopsis de Sigue respirando, la miniserie furor de Netflix
Tras estrellarse una avioneta en plena naturaleza canadiense, la única sobreviviente debe enfrentarse tanto a las duras condiciones del entorno como a sus propios traumas para poder seguir con vida.
Tráiler de Sigue respirando
Embed - SERIE: Sigue Respirando (2022) | Trailer en español
Reparto de Sigue respirando
- Melissa Barrera como Liv Rivera
- Jeff Wilbusch como Danny
- Juan Pablo Espinosa como Tomás
- Florencia Lozano como Lucia
- Joselyn Picard como Young Liv
- Austin Stowell como Sam
- Getenesh Berhe como Ruth
- Mike Dopud como George