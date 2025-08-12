IR A
El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

El futbolista y la modelo prepara su boda después de 9 años en pareja y dos hijas en común. Los detalles de la joya.

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El futbolista Cristiano Ronaldo le obsequió un anillo de bodas a la modelo nacida en Argentina Georgina Rodríguez, con la que está en pareja hace 9 años, en los que tuvieron dos hijas en común: Alana Martina y Bella Esmeralda.

La modelo comentó en redes sociales: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", con una foto de la joya y las manos de los famosos unidas. Se conoció que se trata un diamante de talla oval, acompañado de otros diamantes más pequeños de talla triángulo a ambos lados sobre una base plateada, brillante, que podría ser de oro blanco.

Según los expertos, el anillo está valorado entre 10 y 13 millones de dólares y podría tratarse de una pieza de la marca Cartier. Según se ve en la foto que subió la influencer a su cuenta de Instagram sería un modelo 1895 de la casa Cartier.

La mujer del delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita, conocido popularmente como CR7 por las iniciales de su nombre y el número de su camiseta, nació en 1994 en Buenos Aires, y construyó una carrera como modelo e influencer. En 2016 conoció a Cristiano en la tienda de ropa donde trabajaba y nunca más se separaron.

