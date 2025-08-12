El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez El futbolista y la modelo prepara su boda después de 9 años en pareja y dos hijas en común. Los detalles de la joya.







La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora. Redes Sociales

El futbolista Cristiano Ronaldo le obsequió un anillo de bodas a la modelo nacida en Argentina Georgina Rodríguez, con la que está en pareja hace 9 años, en los que tuvieron dos hijas en común: Alana Martina y Bella Esmeralda.

La modelo comentó en redes sociales: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", con una foto de la joya y las manos de los famosos unidas. Se conoció que se trata un diamante de talla oval, acompañado de otros diamantes más pequeños de talla triángulo a ambos lados sobre una base plateada, brillante, que podría ser de oro blanco.

Según los expertos, el anillo está valorado entre 10 y 13 millones de dólares y podría tratarse de una pieza de la marca Cartier. Según se ve en la foto que subió la influencer a su cuenta de Instagram sería un modelo 1895 de la casa Cartier.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodriguez (@georginagio) Por el diamante central de al menos 40 quilates es igual al que uso para su compromiso la célebre pareja de Hollywood, de Richard Burton y Elizabeth Tylor.