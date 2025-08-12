Alumnos y padres reclaman por el traslado de una escuela primaria en Argentinos Juniors

Alumnos y padres de la Escuela de Educación Media (E.E.M) Nº 2, ubicada en el estadio de Argentinos Juniors, realizaron una manifestación este martes, ya que el club le pidió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojar el edificio para poder avanzar con una cronograma de obras. La polémica se instaló porque el colegio podría ser trasladado del barrio porteño de La Paternal a Mataderos.
"El viernes nos informan que el club solicita el espacio que estaba cedido para la escuela, que está debajo de la tribuna de la cancha. Piden de manera intempestiva el traslado para hacer obras. El club está haciendo trabajos sobre la calle San Blas. Lo que van hacer a acá no lo sabemos porque nadie nos informó", señaló a C5N Damián, padre de un alumno perteneciente a la institución.
La principal preocupación de las familias es el traslado definitivo de la escuela: "Nos preocupa es que a partir de esto el Ministerio de Educación porteño haga un ofrecimiento de traslado a una escuela que está en Mataderos". Enseguida aclaró su postura: "La única alternativa es que la escuela se quede en La Paternal. Si el club está muy apurado por las obras se verá. Pero hay que consensuar un lugar cercano que a cualquiera de los chicos los beneficiaría. Si se traslada, que sea a un lugar cercano".
padres 2
Uno de los padres de los alumnos afectó a C5N.
Por su parte, una alumna que asiste a la escuela, describió al periodista Claudio Cardozo en el programa De Una la situación de sus compañeros: "Estamos tristes, preocupados. No sabemos lo que van a hacer. Si nos vamos a Mataderos es imposible, se nos va a complicar todo". Luego, expuso: "Somos todos chicos del barrio, no nos podemos ir de La Paternal. es un montón. Vamos a hacer lo posible y queremos quedarnos en nuestro lugar".