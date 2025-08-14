Juicio de Julieta Prandi: Emanuel Ortega explotó contra el biógrafo de Javier Milei, quien cuestionó la condena contra Contardi El músico defendió a su pareja luego de que el escritor Nicolás Márquez ponga en duda la sentencia de 19 años de prisión para Claudio Contardi: “Lo primero que me genera es lástima”.







Emanuel Ortega y Julieta Prandi están en pareja desde hace cinco años. Redes sociales

El músico Emanuel Ortega publicó en sus redes sociales un descargo contra al biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, quien cuestionó la condena de 19 años de prisión para Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, quien actualmente es su pareja. “Lo primero que me genera es lástima”, indicó.

Sucede que Márquez escribió a través de X: “Sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte de pedofilia, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido”.

“Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente”, continúa la publicación de Márquez. Y sumó: “¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega que bien podría declarar en contra por celos de su pareja anterior-?”, agregó.

A través de una historia de Instagram, Ortega escribió: “Al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas, y por demás repugnantes, que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima”.

Emanuel Ortega Redes sociales “Lo segundo, y pido disculpas de antemano por el exabrupto, es ganas de cag... bien a trompadas”, expresó Ortega sin filtros. Y continuó: “No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer puede soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted”.