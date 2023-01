Burlando advirtió que los acusados del crimen de Báez Sosa "no cambiaron su actitud en la cárcel"

El abogado que representa a la familia de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, sostuvo que los 8 acusados del crimen "no cambiaron su actitud ni aprendieron nada en la cárcel" y contó que no les creyó el pedido de disculpas que realizaron en el juicio durante sus últimas palabras.

"En tres años de detención lo más noble que hicieron fue decirle al fiscal que no se gaste en preguntar porque no iba a contestar. Usaron el silencio hasta el final y a lo último intentaron pedir disculpas. No entendía nada de lo que hizo su defensa", manifestó Burlando en una entrevista exclusiva con Jorge Rial en Argenzuela.