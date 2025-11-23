23 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Buenos Aires es la primera provincia en regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial

La provincia aprobó el primer marco normativo para organismos públicos. La resolución establece criterios de transparencia, resguardo de derechos y control del riesgo tecnológico.

Por
La provincia de Buenos Aires es la primera en fijar un marco regulatorio para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial

La provincia de Buenos Aires es la primera en fijar un marco regulatorio para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial

La provincia de Buenos Aires dio el primer paso institucional del país en materia de inteligencia artificial: aprobó un marco normativo obligatorio que regirá el desarrollo, la adopción y el uso de sistemas de IA en toda la administración pública. La medida convierte a la jurisdicción en la primera en fijar reglas precisas para un terreno donde la innovación avanza más rápido que la regulación.

Daniel Scioli otorgó la Declaración de Interés Turístico Nacional a la 7° Edición de la Fiesta del Queso Tandilero.
Te puede interesar:

Reconocimiento nacional: la Fiesta del queso tandilero recibió la Declaración de Interés Turístico

La Resolución 9/2025, emitida por la Subsecretaría de Gobierno Digital y publicada en el Boletín Oficial, define estándares mínimos para cualquier organismo que implemente o contrate IA. El objetivo es garantizar que estas tecnologías se usen con transparencia, seguridad y respeto por los derechos fundamentales.

El texto se inscribe en un debate global sobre cómo gobernar la IA y retoma criterios de la Unión Europea, la OCDE y la UNESCO. Plantea principios rectores como la neutralidad tecnológica, centralidad de la persona, privacidad, trazabilidad y responsabilidad y exige medidas de protección para evitar accesos indebidos o filtraciones en bases de datos oficiales.

La normativa establece una clasificación por niveles de riesgo. Los sistemas “inaceptables” quedan prohibidos, especialmente los que manipulen comportamientos, exploten vulnerabilidades o construyan perfiles de puntuación social. Los de “alto riesgo”, como la identificación biométrica o los vinculados a infraestructuras críticas y justicia, deberán pasar evaluaciones estrictas de impacto. Los de “riesgo limitado” y “nulo” tendrán exigencias menores, aunque igual deberán demostrar razonabilidad en su uso.

Desde ahora, los organismos públicos deberán advertir a la ciudadanía cuando interactúen con sistemas automáticos y registrar cada desarrollo en el nuevo Registro Provincial de Inteligencia Artificial, que gestionará la Dirección Provincial de Innovación Digital.

Especialistas consultados señalan que Buenos Aires no solo inaugura un estándar local sino que abre un antecedente para el resto del país. El movimiento podría empujar a municipios, provincias e incluso al Congreso a avanzar en regulaciones propias para un campo que ya atraviesa trámites, seguridad, salud y gestión de datos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La familia acusó a los profesionales que lo atendieron en la operación.

Quién era Miguel Ángel Berlini, el hombre que murió al colocarse un implante dental

Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios, locales comerciales, propuestas gastronómicas y opciones deportivas.

Mar del Plata: sortean cien carpas gratuitas para la temporada de verano

play

Video: así comenzó la explosión en el Polo Industrial de Spegazzini en Ezeiza

Villa Iris combina entorno rural, calma y una marcada identidad comunitaria.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito para disfrutar meriendas deliciosas

El SMN anunció alerta amarilla por posibles lluvias en la madrugada del domingo tras la ola de calor.

En la Ciudad se superaron los 30º y se vienen las lluvias: a qué hora comienzan

La mayor parte de los heridos de gravedad eran trabajadores de la sede de Molino Cañuelas.

Explosión en Ezeiza: el incendio en Spegazzini dejó a la planta de Molino Cañuelas en ruinas

Rating Cero

Leé todo sobre el casamiento del año

Quién es el actor y humorista argentino que tuvo la boda de sus sueños

Una de las películas más emotivas que llegó este año a Netflix.
play

Está en Netflix, es una película emotiva que cautivó a todos en Brasil y ahora conquistó el mundo

Gimena Accardi se volvió a mostrar junto al trapero Seven Kayne.

El nuevo y pícaro posteo de Gimena Accardi con Seven Kayne que reavivan los rumores de romance

Las Películas navideñas que están en Netflix
play

Los clásicos navideños ya están llegando a Netflix y una comedia romántica estreno se volvió tendencia: cuál es

Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas.

Cuál es la principal teoría de Secret Wars con la llegada de una estrella de Stranger Things a Marvel

Cómo perder a un hombre en 10 días (2003), una de las películas de la época dorada moderna del género.

¿Por qué las comedias románticas ya no son lo que eran?

últimas noticias

Agustín Marchesín atajó un penal para Boca contra Talleres.

Video: el penal que atajó Agustín Marchesín para Boca contra Talleres

Hace 29 minutos
Jair Bolsonaro con su tobillera electrónica.

Bolsonaro dijo que quiso quemar su tobillera electrónica en un brote de "paranoia"

Hace 29 minutos
La provincia de Buenos Aires es la primera en fijar un marco regulatorio para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial

Buenos Aires es la primera provincia en regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial

Hace 56 minutos
Tatiana Schlossberg reveló que tiene un cáncer terminal.

A la nieta de John F. Kennedy le diagnosticaron cáncer terminal el día que nació su hijo

Hace 1 hora
Boca recibe a Talleres en la Bombonera.

Boca amplió su ventaja y le gana 2-0 a Talleres en la Bombonera por los octavos de final del Clausura

Hace 1 hora