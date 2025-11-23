Buenos Aires es la primera provincia en regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial La provincia aprobó el primer marco normativo para organismos públicos. La resolución establece criterios de transparencia, resguardo de derechos y control del riesgo tecnológico. Por







La provincia de Buenos Aires es la primera en fijar un marco regulatorio para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial

La provincia de Buenos Aires dio el primer paso institucional del país en materia de inteligencia artificial: aprobó un marco normativo obligatorio que regirá el desarrollo, la adopción y el uso de sistemas de IA en toda la administración pública. La medida convierte a la jurisdicción en la primera en fijar reglas precisas para un terreno donde la innovación avanza más rápido que la regulación.

La Resolución 9/2025, emitida por la Subsecretaría de Gobierno Digital y publicada en el Boletín Oficial, define estándares mínimos para cualquier organismo que implemente o contrate IA. El objetivo es garantizar que estas tecnologías se usen con transparencia, seguridad y respeto por los derechos fundamentales.

El texto se inscribe en un debate global sobre cómo gobernar la IA y retoma criterios de la Unión Europea, la OCDE y la UNESCO. Plantea principios rectores como la neutralidad tecnológica, centralidad de la persona, privacidad, trazabilidad y responsabilidad y exige medidas de protección para evitar accesos indebidos o filtraciones en bases de datos oficiales.

La normativa establece una clasificación por niveles de riesgo. Los sistemas “inaceptables” quedan prohibidos, especialmente los que manipulen comportamientos, exploten vulnerabilidades o construyan perfiles de puntuación social. Los de “alto riesgo”, como la identificación biométrica o los vinculados a infraestructuras críticas y justicia, deberán pasar evaluaciones estrictas de impacto. Los de “riesgo limitado” y “nulo” tendrán exigencias menores, aunque igual deberán demostrar razonabilidad en su uso.

Desde ahora, los organismos públicos deberán advertir a la ciudadanía cuando interactúen con sistemas automáticos y registrar cada desarrollo en el nuevo Registro Provincial de Inteligencia Artificial, que gestionará la Dirección Provincial de Innovación Digital.