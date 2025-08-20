Detuvieron al creador de Al Ángulo TV, sitio web que transmitía fútbol gratis

La fuerzas de seguridad detuvieron en Entre Ríos a un hombre señalado como creador de Al Ángulo TV, uno sitio web que retransmitía de manera ilegal partidos de fútbol nacionales e internacionales y competencias de relevancia como las carreras de la Fórmula 1.
El procedimiento fue ordenado por el juez Esteban Eduardo Rossignoli, del Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, y ejecutado por la Unidad Operativa Federal de la Policía Federal junto a la DDI San Isidro de la Bonaerense. En la vivienda del acusado, apodado “Shishi”, se secuestraron computadoras, celulares y dispositivos que funcionaban como un verdadero centro de retransmisión ilegal.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (UFEIC) y contó con la denuncia de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual y LALIGA de España. Según el expediente, Al Ángulo TV operaba con al menos 14 dominios espejo y recientemente había lanzado una aplicación para Android, lo que multiplicó su alcance en el país y lo colocó como uno de los canales piratas más importantes de la región.
Según la investigación, los sitios estaban programados para monetizar mediante redes de publicidad informal que exponían a los usuarios a malware y robo de datos. Los fondos recaudados eran administrados a través de billeteras virtuales y criptomonedas, también incautadas durante el operativo.
Desafiante en redes sociales, “Shishi” llegó a ostentar 100.000 seguidores en X y a dar entrevistas en medios, asegurando que sabía lo que hacía pero que “nadie podía atraparlo”. Finalmente terminó cayendo tras meses de rastreo digital, que permitió identificarlo como el “fundador y único propietario” de la plataforma.