Detuvieron al creador de Al Ángulo TV, sitio web que transmitía fútbol gratis El creador de la plataforma ilegal fue detenido en Paraná tras un operativo conjunto de la Policía Federal y la Bonaerense. Por







Detuvieron al creador de Al Ángulo TV, sitio web que transmitía fútbol gratis

La fuerzas de seguridad detuvieron en Entre Ríos a un hombre señalado como creador de Al Ángulo TV, uno sitio web que retransmitía de manera ilegal partidos de fútbol nacionales e internacionales y competencias de relevancia como las carreras de la Fórmula 1.

El procedimiento fue ordenado por el juez Esteban Eduardo Rossignoli, del Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, y ejecutado por la Unidad Operativa Federal de la Policía Federal junto a la DDI San Isidro de la Bonaerense. En la vivienda del acusado, apodado “Shishi”, se secuestraron computadoras, celulares y dispositivos que funcionaban como un verdadero centro de retransmisión ilegal.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (UFEIC) y contó con la denuncia de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual y LALIGA de España. Según el expediente, Al Ángulo TV operaba con al menos 14 dominios espejo y recientemente había lanzado una aplicación para Android, lo que multiplicó su alcance en el país y lo colocó como uno de los canales piratas más importantes de la región.

Según la investigación, los sitios estaban programados para monetizar mediante redes de publicidad informal que exponían a los usuarios a malware y robo de datos. Los fondos recaudados eran administrados a través de billeteras virtuales y criptomonedas, también incautadas durante el operativo.

Desafiante en redes sociales, “Shishi” llegó a ostentar 100.000 seguidores en X y a dar entrevistas en medios, asegurando que sabía lo que hacía pero que “nadie podía atraparlo”. Finalmente terminó cayendo tras meses de rastreo digital, que permitió identificarlo como el “fundador y único propietario” de la plataforma.