14 de septiembre de 2026 Inicio
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Espectacular robo en Tandil: hicieron inteligencia y entraron por los techos a la casa de un reconocido influencer

Una banda de cinco delincuentes estudió los movimientos de la vivienda de Jero Beber y aprovechó el momento de mayor vulnerabilidad para concretar el golpe.

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Una banda de cinco delincuentes estudió los movimientos de la vivienda de Jero Beber y aprovechó el momento de mayor vulnerabilidad para concretar el golpe. 

Una banda de cinco delincuentes estudió los movimientos de la vivienda de Jero Beber y aprovechó el momento de mayor vulnerabilidad para concretar el golpe. 

Un reconocido influencer de Tandil, Jero Beber, fue víctima de un espectacular robo en su vivienda, donde una banda integrada por cinco personas ingresó durante un corte de luz y provocó importantes destrozos antes de escapar con distintos objetos de valor.

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De acuerdo con las primeras imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad, los delincuentes actuaron de manera coordinada y habrían realizado tareas de inteligencia para determinar el momento de "mayor vulnerabilidad" de la propiedad. Pese a que la casa cuenta con cámaras y alarma, aprovecharon la interrupción del suministro eléctrico para concretar el golpe.

Los ladrones ingresaron por los techos y utilizaron la modalidad conocida como "boqueteros". Para acceder a los distintos ambientes levantaron chapas y rompieron sectores de los techos de yeso, lo que provocó daños de gran magnitud en la vivienda.

Al momento del robo, Beber y su madre, Marcela Boulanger, se encontraban en el exterior. La familia fue alertada de lo ocurrido por un familiar y posteriormente pudo observar las imágenes registradas por las cámaras.

"A medida que voy viendo videos, es cada vez peor", expresó Boulanger al describir el impacto de conocer lo ocurrido a la distancia. Según relató, los delincuentes no solo se llevaron pertenencias, sino que destruyeron distintos sectores de la casa.

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El botín del robo: herramientas, material deportivo y objetos afectivos

Entre los elementos robados se encuentran herramientas e insumos utilizados para las actividades profesionales de Beber, además de material deportivo y otros objetos acumulados durante su trayectoria.

También fueron sustraídas pertenencias de "incalculable valor afectivo" para la familia, que resultan imposibles de recuperar.

El episodio genera preocupación en Tandil por la planificación que habría requerido el ingreso a la vivienda y por la cantidad de personas involucradas. Además, ocurre a pocos meses de otro robo sufrido por Juan Martín del Potro en su casa, ubicada a algunas calles de distancia.

La familia de Beber entregó a la Justicia la totalidad de las grabaciones de las cámaras de seguridad con el objetivo de aportar elementos que permitan identificar a los cinco integrantes de la banda y reconstruir cómo planificaron y ejecutaron el robo.

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